Die europäische Migrationspolitik sei viel zu kompliziert, so heißt es häufig. Dabei lässt sich das vermeintlich so vertrackte System einfach zusammenfassen: Die Deutschen haben aus humanitären Gründen viele Jahre lang verhindert, dass Europa eine härtere Asylpolitik betreibt und weniger Migranten aufnimmt. Dafür haben sie stillschweigend in Kauf genommen, dass sie bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen mehr Lasten tragen als die anderen. Grob vereinfachend lässt sich eine Linie zwischen 2015 und 2025 ziehen. Kanzlerin Angela Merkel wollte die Grenzen nicht schließen. Kanzlerkandidat Friedrich Merz will sie nun schließen. Beide handelten im Alleingang nach der Devise: Nimm das, Europa!

Der Vorstoß des Unionskanzlerkandidaten, einen sofortigen Aufnahmestopp für Flüchtlinge zu verhängen, wird im Rest der EU weitgehend mit Schweigen quittiert. Der österreichische Interimskanzler Alexander Schallenberg, als ÖVP-Politiker ein europäischer Parteifreund von Merz, machte eine Ausnahme. Er lobte grundsätzlich den Kurswechsel in Deutschland, wandte sich aber gegen deutsche Eigenmächtigkeiten: „Wenn jeder von uns jetzt einzeln einfach die Zugbrücken hochzieht, dann sind wir alle ärmer, und keiner ist sicherer.“

In Brüssel vertrauen alle darauf, dass Friedrich Merz nach dieser schicksalshaften Bundestagswahl als Kanzler einer Koalition mit SPD oder Grünen wieder zum Europapolitiker wird. Sollte er wirklich mit der AfD seine Pläne durchziehen, würde das die mühsam erarbeiteten europäischen Kompromisse in Migrationsfragen zunichtemachen.

Das europäische Asylrecht ist im Prinzip überaus vorteilhaft für Deutschland

Anhänger einer radikalen Lösung werfen Brüssel vor, in der Migrationspolitik zu versagen. Aber das verkennt erstens die zum Teil historischen Beschlüsse der vergangenen zwei Jahre in der Migrationspolitik – mit Asylrechtsverschärfungen, die humanitäre Erwägungen weitgehend hintanstellen. Und zweitens stellt sich die Frage, ob die EU es überstehen würde, wenn die Mitgliedstaaten auf eigene Faust handeln, ohne Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen. Kanzlerin Merkel erklärte den Umgang mit der Migration zur Schicksalsfrage der Europäischen Union.

Das europäische Asylrecht ist im Prinzip überaus vorteilhaft für Deutschland: Verantwortlich für Asylverfahren ist das Land, in dem Geflüchtete die EU erreichen. Die liegen in der Regel an den EU-Außengrenzen: Italien, Griechenland, Polen. Die meisten der geflüchteten Menschen wollen aber das reiche Land im Herzen Europas erreichen, weil sie glauben, sie würden dort besser behandelt, sie hätten dort die besten Chancen auf ein gutes Leben. Deshalb ließen die Regierungen in Rom, Athen und anderswo diese Menschen stillschweigend ziehen, angezogen vom großen Magneten im Zentrum des Kontinents – und nahmen sie nur zögerlich zurück.

Im vergangenen April hatte die EU eine große Asylrechtsreform beschlossen. Sie soll Zug um Zug für Ordnung im System sorgen. Länder wie Italien oder Griechenland erklären sich bereit, Flüchtlinge aus Deutschland schneller zurückzunehmen. Aber die Reform soll erst 2026 in Kraft treten, weil sie mit riesigem Aufwand verbunden ist. Es müssen an den Außengrenzen große Lager gebaut werden, in denen die EU künftig Asylbewerber mit geringen Aussichten auf Anerkennung bis zur schnellen Abschiebung festhalten will. Das ist der Kern der Reform.

Die deutsche Bundesregierung drängt darauf, Teile dieser Reform vorzuziehen – jene, die es ihr ermöglichen, Asylbewerber schneller loszuwerden. Aber Länder wie Italien und Griechenland pochen darauf, dass ihnen im Gegenzug andere Länder Solidarität leisten, vor allem durch die Übernahme von Flüchtlingen. Auch das ist in der Reform geregelt. Aber welches Land, Belgien als Beispiel, das Flüchtlinge freiwillig aus Italien aufnehmen soll, ist schon dafür, diese Regeln vorzuziehen?

In Deutschland gibt es nach Jahren sechsstelliger Asylbewerberzahlen keine Geduld mehr, auf Brüssel zu warten. Der Druck wächst, schnell Lösungen zu finden. In Brüssel verweist man wiederum darauf, dass es die deutsche Ampelregierung war, die aus humanitären Gründen die Asylrechtsreform immer wieder abgemildert habe. Meist geschah das im Alleingang, sehr zum Ärger der anderen. Auch sonst habe sie immer auf der Bremse gestanden, als die EU versuchte, die Flüchtlingszahlen zu senken.

Auf Drängen der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni etwa schloss die EU Abkommen mit nordafrikanischen Staaten wie Tunesien, um Migranten an der Überfahrt Richtung Europa zu hindern. Die deutsche Regierung äußerte Bedenken gegen die Zusammenarbeit mit autokratischen Staaten. Im Ergebnis führten die Abkommen aber dazu, dass sehr viel weniger Migranten in Italien ankamen. Mit Geld und guten Worten – und der Androhung von Zwangsmitteln – bewegte die EU auch die Westbalkanstaaten zur Zusammenarbeit. Die Flüchtlingszahlen sanken auf dieser Route im selben Maße wie übers Mittelmeer.

Die Bilanz für das Jahr 2024: Im Vergleich zu 2023 reisten 40 Prozent weniger Menschen irregulär in die EU ein als im Jahr zuvor. Das ist eine Trendwende. Die Zahlen waren seit Ende der Pandemie stark angestiegen.

Doch damit gibt sich in der EU mittlerweile niemand mehr zufrieden. Davon zeugen auch die vielen Baustellen in der Migrationspolitik. Die finnische Regierung etwa hat ein Gesetz beschlossen, das es ihr erlaubt, das Asylrecht komplett auszusetzen. Die polnische Regierung hat ein ähnliches Gesetz auf den Weg gebracht. Die Begründung: Die russische Regierung setze Migranten als „Waffen“ in einer hybriden Kriegsführung ein, um die EU zu destabilisieren. Die EU-Kommission wird demnächst ein neues Gesetz vorlegen, das den Mitgliedsländern Rückführungen deutlich erleichtern soll. In Arbeit hat sie auch eine sogenannte Mittelmeer-Strategie mit dem Ziel, Überfahrten Richtung Europa künftig zu verhindern.

Als „innovativ“ gilt in Brüssel die Idee, Asylverfahren aus der EU auszulagern

Das größte Projekt in der europäischen Migrationspolitik indes trägt den Titel „Innovative Ideen“. Es geht um Versuche, Asylverfahren teilweise oder ganz aus Europa auszulagern. Als ein Vorbild gelten die Flüchtlingslager, die Giorgia Meloni im EU-Beitrittsland Albanien bauen ließ. Aber das ist nur die weiche Variante dieser sogenannten innovativen Ideen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen brachte die alte Idee neu ins Spiel, die EU solle Rückführungszentren in Afrika betreiben. In Europa abgelehnte Asylbewerber würden dort bis zur Abschiebung in ihr Heimatland festgehalten.

Ebenfalls als „innovativ“ gilt in diesem Zusammenhang das „Ruanda-Modell“, das noch die konservativen Regierungen in London mit dem ostafrikanischen Land ausgehandelt hatten (aber nie umgesetzt wurde). Asylbewerber würden demnach von Europa in „sichere Drittstaaten“ gebracht, wo sie ihre Asylverfahren durchlaufen sollen. Anerkannte Asylbewerber würden in diesem Staat bleiben, Europa nähme nur noch ein gewisses Kontingent auf. Das Ruanda-Modell steht im Wahlprogramm von CDU und CSU.

An diesem Donnerstag treffen sich die Innenministerinnen und Innenminister der EU in Polen, sie werden dort auch über Migrationsfragen und die „innovativen Ideen“ reden. Die deutsche Regierung wird von Nancy Faeser vertreten. Die SPD-Politikerin hatte vor drei Jahren ihr Amt mit dem Ziel angetreten, der europäischen Migrationspolitik ein menschlicheres Antlitz zu geben.