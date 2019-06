7. Juni 2019, 09:09 Uhr Migrationspolitik Bundestag debattiert über Migrationspaket

Der Bundestag debattiert über die Einführung des Migrationspakets der Bundesregierung.

Dieses soll Fachkräften die Einwanderung erleichtern, aber auch mehr Abschiebungen ermöglichen.

Die Opposition kritisiert Teile des Pakets als grundrechtswidrig. SPD-Arbeitsminister Heil verteidigte die Vorhaben.

Erst am Montag hatten sich die Regierungsfraktionen auf einen Kompromiss beim neuen Migrationspaket geeinigt, jetzt muss der Bundestag abstimmen. Es werden heftige Debatten um umstrittene Gesetzesvorhaben erwartet, besonders um die Maßnahmen zur Erleichterung von Abschiebungen, die die Regierung als "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" und Kritiker wie Pro Asyl als "Hau-ab-Gesetz" bezeichnen. Insgesamt beinhaltet das Paket acht Gesetzesentwürfe. Die Hürden für Abschiebungen sollen gesenkt und die Befugnisse für Polizei und Ausländerbehörden erweitert werden. Gleichzeitig soll die Einwanderung für qualifizierte Fachkräfte erleichtert werden.

Am Tag vor der Bundestagsdebatte verteidigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Vorhaben. "Wir wissen alle, dass die Menschen von dieser Regierung, von der Politik insgesamt, erwarten, dass wir große Fragen angehen und konkrete Lösungen liefern. Das tun wir", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Die Gesetze bildeten ein "vernünftiges Gesamtpaket".

In der Opposition glauben viele, dass das Migrationspaket in Teilen nicht mit Grundrechten und Verfassung vereinbar sei. Die migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Filiz Polat, sagte, insbesondere das sogenannte "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sei in Teilen "verfassungsrechtlich höchst bedenklich". Auch die Linksfraktion kritisierte das Paket.

Beide Parteien versuchten deshalb auch zunächst, die Debatte mit einem Geschäftsordnungsantrag zu stoppen. Die Entscheidung zum Migrationspaket sei überhastet getroffen worden, es habe keine Gelegenheit zur ausführlichen Debatte gegeben, argumentierten Grüne und Linke. Zahlreiche Änderungsanträge hätten weder Sachverständigen noch dem Parlament rechtzeitig vorgelegen. "Der großen Koalition steht die Panik auf der Stirn", sagte auch FDP-Geschäftsführer Marco Buschmann, auch wenn seine Partei dem Absetzungsantrag letztlich nicht zustimmte.