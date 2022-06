Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant für gut integrierte Geduldete ein "Chancen-Aufenthaltsrecht". Sie kündigte am Dienstag in Berlin an, dass sie ein erstes Migrationspaket, zu dem diese Reform gehört, noch vor der Sommerpause ins Bundeskabinett bringen wolle. Das neue Bleiberecht ist für Migranten vorgesehen, die zwar nur geduldet sind, aber seit fünf Jahren oder länger gut integriert in Deutschland leben. Ferner soll eine erste Verbesserung bei der Fachkräfteeinwanderung vom Kabinett auf den parlamentarischen Weg gebracht werden. Die Unionsfraktion reagierte skeptisch. Der Entwurf schaffe in einer "krisengeschüttelten Zeit zusätzliche Anreize für illegale Migration nach Deutschland", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, dem Spiegel.