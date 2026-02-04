Die Zuwanderung nach Deutschland ist 2024 weiter zurückgegangen. Wie aus dem am Mittwoch vom Bundeskabinett behandelten Migrationsbericht hervorgeht, kamen im vorvergangenen Jahr etwa 1,69 Millionen Menschen nach Deutschland. Dies war dem Bericht zufolge ein Rückgang von 12,3 Prozent im Vergleich zu 2023. Fortgezogen sind 2024 demnach rund 1,26 Millionen Menschen. Der Zuwanderungssaldo lag damit bei rund 430 000 Personen, mehr als ein Drittel weniger als im Jahr 2023. Erstmals seit ihrem jeweiligen EU-Beitritt sind 2024 auch mehr Menschen nach Rumänien, Polen und Bulgarien zurückgekehrt als aus einem der Länder nach Deutschland gekommen sind.