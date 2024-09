Die Zahl der in Deutschland lebenden Flüchtlinge hat einen neuen Höchststand erreicht, wächst aber langsamer an. Laut Ausländerzentralregister lebten Ende Juni 2024 rund 3,48 Millionen Geflüchtete im Land. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die der Neuen Osnabrücker Zeitung vorlag. Der Anstieg in der Vergangenheit ist vor allem auf Russlands Krieg gegen die Ukraine zurückzuführen. Ein Drittel (1,18 Millionen) der in Deutschland lebenden Flüchtlinge sind aus der Ukraine. Die Zahl der Flüchtlinge stieg im ersten Halbjahr verhältnismäßig schwach an, nämlich um 60 000. Nur etwa 500 000 Menschen haben aktuell einen ungesicherten Status, weil sie sich zum Zeitpunkt der Abfrage im Verfahren befanden oder nur eine Duldung haben.