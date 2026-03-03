Die Zahl der Asylanträge ist 2025 in der Europäischen Union und mehreren anderen europäischen Staaten um rund ein Fünftel zurückgegangen. Die 27 EU-Staaten sowie Norwegen, die Schweiz, Island und Liechtenstein verzeichneten im vergangenen Jahr rund 822.000 Asylanträge – 19 Prozent weniger als im Vorjahr, wie aus dem am Dienstag in Malta veröffentlichten Jahresbericht der EU-Asylagentur (EUAA) hervorgeht. Grund für den Rückgang ist laut Bericht vor allem, dass nach dem Sturz von Langzeitherrscher Baschar al-Assad Ende 2024 deutlich weniger Menschen aus Syrien (minus 72 Prozent) Asylanträge stellten. Auch die Zahl der Anträge aus der Türkei (minus 40 Prozent) und Bangladesch (minus 15 Prozent) ging demnach zurück. In Deutschland wurden 2025 mit 163.000 weiterhin die meisten Asylanträge in der EU und ihren Partnerstaaten gestellt – allerdings ein Drittel weniger als 2024. In Frankreich (152.000) blieb die Zahl stabil. Spanien (143.000) verzeichnete einen Rückgang um 15 Prozent, Italien (134.000) und Griechenland (62.000) jeweils um 16 Prozent. Zusammen nahmen diese fünf Staaten 80 Prozent aller Asylanträge entgegen.