Die Zahl der in Deutschland lebenden Geflüchteten ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Wie aus einer Antwort der Regierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, lebten hierzulande zum Stichtag 31. Dezember rund 3,53 Millionen Schutzsuchende. Unter ihnen waren rund 1,33 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und knapp 707 000 Menschen, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention als Flüchtling anerkannt wurden. Ein Jahr zuvor hatten sich den Angaben zufolge noch rund 3,54 Millionen Geflüchtete in Deutschland aufgehalten. Der Rückgang hat einerseits mit den Grenzkontrollen zu tun. Zudem kamen insgesamt weniger Schutzsuchende nach Europa.