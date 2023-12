Migration:Mehr Ukrainer finden eine Arbeit

Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach Deutschland geflüchtet sind, kommen auf dem Arbeitsmarkt und beim Spracherwerb inzwischen schneller voran als kurz nach ihrer Ankunft. Das zeigt eine Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), die am Dienstag vorgestellt wurde. Untersucht wurde in drei Befragungen die Lebenssituation der Geflüchteten seit 2022, auch Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und Zufriedenheit. Ein Ergebnis: Je schneller die Integration in Deutschland vorankommt, desto geringer die Bereitschaft heimzukehren.

Die Ergebnisse der drei Befragungen zeigten, dass immer mehr Geflüchtete eine Arbeit aufnehmen, sagte Andreas Ette, Forschungsleiter am BiB. Im Sommer dieses Jahres habe die Erwerbstätigenquote bei etwa 23 Prozent gelegen, vor allem bei Männern sei die Berufstätigkeit zuletzt "substanziell gestiegen". Die Ergebnisse des BiB fielen hier etwas besser aus als beim Statistischen Bundesamt, das ebenfalls am Montag Zahlen veröffentlichte. Demnach lag die Quote der erwerbstätigen Ukrainer nur bei 19 Prozent - in der übrigen Bevölkerung ist sie in dieser Altersgruppe mehr als viermal so hoch. Die Differenz erklärt sich auch aus unterschiedlichen statistischen Methoden.

Die Hälfte gibt an, mäßig oder gut Deutsch zu können

Knapp die Hälfte der erwerbstätigen Geflüchteten übe inzwischen eine Tätigkeit aus, die ihrem beruflichen Status vor der Flucht entspreche. "Nur eineinhalb Jahre nach Ankunft in Deutschland ist das gerade auch im Vergleich zu anderen Geflüchteten ein bemerkenswert hoher Anteil an Berufen mit einem hohen Status", sagte Forschungsleiter Ette. Ein Schlüssel sei der schnelle Spracherwerb. Im Spätsommer 2022 gaben nur 16 Prozent der Befragten an, mäßige oder gute Deutschkenntnisse zu haben. Zuletzt habe sich diese Quote auf 50 Prozent erhöht.

Allerdings haben in Deutschland deutlich weniger Ukrainer Zugang zum Arbeitsmarkt als in etwa in Schweden, Frankreich oder Polen. Das BiB erklärte dieses Gefälle auch damit, dass die Zahl der Menschen, die in Deutschland Sprach- und Integrationskurse besuchen, viel größer sei als in den anderen europäischen Mitgliedstaaten. Intensives Deutschlernen sei mit Erwerbstätigkeit schwer vereinbar.

Jeder Zweite kann sich vorstellen, in Deutschland zu bleiben

Vier von zehn Geflüchteten aus der Ukraine sind laut Statistischem Bundesamt entweder alleinerziehend oder Kinder von Alleinerziehenden. Kitaplätze sind also ein weiterer, wichtiger Baustein für mehr Teilhabe. Laut BiB sind 23 Prozent der Kinder unter drei Jahren inzwischen in einer Kita. "Bei den Kindern im sogenannten Kindergartenalter haben wir eine Zunahme von sieben Prozentpunkten zu verzeichnen und inzwischen sind 70 Prozent dieser Kinder in Einrichtungen", sagte BiB-Direktorin Katharina Spieß. Auch die mentale Situation geflüchteter Kinder, die zunächst deutlich schlechter war als die nicht geflüchteter Kinder, verbessere sich. Wenn ein Elternteil noch in der Ukraine sei, sei das Wohlbefinden allerdings "deutlich geringer".

Zurückzukehren in die Ukraine können sich immer weniger Geflüchtete vorstellen. 2022 äußerten 39 Prozent der Befragten den Wunsch, langfristig in Deutschland zu bleiben. Zuletzt sagten das sogar 52 Prozent der Befragten.