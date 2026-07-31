Bei der versuchten Überquerung des Ärmelkanals von Frankreich nach Großbritannien sind vier Migranten ums Leben gekommen. Drei Menschen seien am Morgen tot in einem Boot bei Dunkerque entdeckt worden, das im Wasser trieb, teilte die maritime Präfektur mit. Das Boot war demnach nachts zur Überfahrt aufgebrochen. Die Toten seien an Land gebracht worden. Die französische Hafenstadt Dunkerque liegt unweit der belgischen Grenze. Ein weiterer Migrant starb weiter südlich an der nordfranzösischen Küste, als er bei Dannes mit anderen Menschen ein Boot bestiegen hatte, berichtete La Voix du Nord unter Verweis auf die örtlichen Behörden. Immer wieder überqueren Migranten in kleinen Schlauchbooten den Ärmelkanal. Die Überfahrt ist gefährlich, vor allem weil der Meeresarm von vielen großen Schiffen befahren wird.