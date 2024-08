CDU -Chef Friedrich Merz hat nach einem Spitzengespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sein Angebot zur Zusammenarbeit bekräftigt, um „illegale Migration stärker zu begrenzen und zurückzudrängen“. In einer Pressekonferenz sagte der Oppositionsführer am Dienstagnachmittag in Berlin, die „demokratischen Parteien der bürgerlichen Mitte“ müssten nach dem Terroranschlag von Solingen zu gemeinsamen Lösungen kommen. Die Begrenzung der Zuwanderung hat für Merz dabei Vorrang vor vermehrten Abschiebungen. Zugleich warf er Scholz vor, ihm entgleite das eigene Land; er gefährde die Vertrauensbasis der Bürger.

Scholz sagte auf einer Wahlkampfveranstaltung in Jena, die Bundesregierung werde den Terrorismus mit aller Kraft und Härte bekämpfen. „Wir müssen die irreguläre Migration begrenzen“, fügte der Kanzler hinzu. Sie sei „zu hoch“. Zugleich verwies er auf eine Reihe von Gesetzesänderungen und Erfolge dabei, illegale Einreisen zu verhindern und die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen. Er begrüßte, dass Merz als Oppositionsführer im Bundestag Zusammenarbeit angeboten habe. Wenn die Regierung und die Opposition zusammenarbeiteten, sei dies niemals schlecht.

Merz verlangte unter anderem, Migranten an den deutschen Außengrenzen zurückzuweisen. Dies sei seiner Auffassung nach rechtlich nach den in der EU geltenden Regeln des sogenannten Dublin-Systems möglich. Demnach ist derjenige Staat für ein Asylverfahren zuständig, den eine Person in der EU als ersten erreicht; in den meisten Fällen nicht Deutschland. Andernfalls müsse Deutschland eine Notlage erklären, die den Schutz der Binnengrenzen ermögliche, sagte Merz.

Der Oppositionschef verwies darauf, dass SPD und Union im Bundestag zusammen eine Mehrheit hätten, um von ihm geforderte Gesetzesänderungen durchzusetzen, auch ohne die Ampelkoalitionspartner, also die Grünen und die FDP. Den Bundeskanzler forderte er auf, den Abgeordneten ihr Abstimmungsverhalten freizustellen, wie beim Votum über eine Corona-Impfpflicht.

Verschärft werden müssen nach seiner Auffassung das Aufenthaltsgesetz sowie das Asylbewerberleistungsgesetz. Zudem müssten Bundespolizei, Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz als Konsequenzen aus den mutmaßlich islamistisch motivierten Terroranschlägen von Mannheim und Solingen zusätzliche Kompetenzen und Überwachungsmöglichkeiten erhalten. Bei den Grünen und der FDP gibt es jeweils Vorbehalte gegen Teile dieser Vorschläge.

Merz sagte, er habe dem Bundeskanzler vorgeschlagen, eine Person zu benennen, die zusammen mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, bis zur nächsten Sitzungswoche des Bundestags vom 9. September an klären solle, „worauf wir uns verständigen können“, und einen „begrenzten Katalog von Gesetzen, die wir schnell ändern“ zu identifizieren. Der Kanzler habe dies nicht zugesagt, ihm aber eine rasche Antwort in Aussicht gestellt.

Dass er vor allem die Landtagswahlen im Blick habe, stellt Merz in Abrede

Merz stellte in Abrede, dass er bei seinen Vorschlägen vor allem die bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am kommenden Wochenende im Blick habe oder das Ziel, die Ampelkoalition ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl 2025 zu sprengen.

Aus dem Kanzleramt hieß es, Scholz und Merz hätten zu Maßnahmen beraten, die rechtlich und praktisch umsetzbar seien. Dem Vernehmen nach ging es etwa um die Rückführung von Migranten in andere EU-Staaten. Der mutmaßliche Attentäter von Solingen hätte im Zuge einer solchen Überstellung nach Bulgarien gebracht werden können, das dessen Aufnahme auch zugesagt hatte. Thema war auch die Beschleunigung von asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren.

Aus Sicht der Bundesregierung müssen mögliche Verschärfungen aber sowohl mit dem Grundgesetz in Einklang stehen als auch mit internationalem Recht wie den Regeln in der Europäischen Union oder der Genfer Flüchtlingskonvention. Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte dies am Montag mit Blick auf Forderungen infrage gestellt, die Merz in Form eines Fünf-Punkte-Plans erhoben hatte. Im Blick dürfte er dabei etwa den Vorschlag eines generellen Aufnahmestopps für Menschen aus Syrien und Afghanistan gehabt haben. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) warnte, es sei ein rechtliches Problem, pauschal für die ganze EU oder Deutschland zu sagen, dass wir bestimmte Menschen gar nicht mehr aufnehmen.

Merz wiederholte diese Forderung nicht, sagte aber auch, klar sei, dass Deutschland nicht weiterhin 300 000 Flüchtlinge pro Jahr aufnehmen könne. Das überfordere sowohl die Behörden als auch die Gesellschaft. Merz räumte ein, dass auch die Union einen Teil der Verantwortung an dieser Situation trage, eine Kritik an der Migrationspolitik der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Dem Vernehmen nach dauerte das Gespräch im Kanzleramt eine gute Stunde. In der Union wurde die Unterredung als konstruktiv beschrieben, in Regierungskreisen hieß es, der Austausch sei freundlich gewesen.