Von Andrea Bachstein, München

Der Vorwurf steht im Raum, seit private Organisationen (NGOs) im Mittelmeer Bootsflüchtlinge vor dem Ertrinken retten: Ihre Präsenz ermutige mehr Migranten, die gefährliche Überfahrt in Schleuserbooten zu wagen. Die NGOs seien mit ihren Schiffen ein "Pull-Faktor", sie zögen also Bootsflüchtlinge mit Ziel Europa an. Besonders oft argumentieren rechte Politiker so, und auch in sozialen Medien stehen die NGOs unter Feuer als angeblich Schuldige für den Flüchtlingszustrom.