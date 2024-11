Italien hat nach einer ersten juristischen Niederlage wieder Flüchtlinge nach Albanien gebracht. Nach tagelanger Fahrt übers Mittelmeer lief ein Schiff der italienischen Marine mit acht Migranten an Bord im Hafen der albanischen Stadt Shengjin ein, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete. Dort soll nun über deren Asylanträge entschieden werden. Die acht Männer aus Ägypten und Bangladesch waren auf der Flucht nach Europa auf einem Boot vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa gestoppt worden. Italien ist der erste Staat der EU, der außerhalb der EU Lager errichtet hat, um über Asylanträge zu entscheiden. Der erste Versuch war im Oktober an einem Gericht in Rom gescheitert: Insgesamt 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch mussten dann doch nach Italien gebracht werden.