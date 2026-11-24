Staaten dürfen Migranten, die von anderen Ländern instrumentalisiert werden und nicht besonders schutzbedürftig sind, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zufolge an Grenzen zurückweisen. Angesichts einer „neuen Realität“ durch Instrumentalisierung von Migration schränkte die Große Kammer des EGMR in Straßburg Prüfpflichten von Staaten ein. Dennoch verurteilte das Gericht Polen, Lettland und Litauen wegen der Behandlung von Migranten an den EU-Außengrenzen zu Belarus.