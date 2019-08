Berlin (dpa/bb) - In Berlin und Brandenburg ist die Zahl der Asylbewerber nahezu gleich geblieben: Ende 2018 erhielten ähnlich viele Menschen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wie ein Jahr zuvor - in Berlin 25 096, in Brandenburg 15 250. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mit. In Brandenburg gab es damit einen Rückgang um 1,9 Prozent, in Berlin um 0,1 Prozent.