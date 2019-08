Berlin/München (dpa/lby) - Ein Gerichtsbeschluss aus München lässt Zweifel aufkommen, ob der EU-Türkei-Deal über die Rücknahme von Asylbewerbern von den griechischen Inseln auf Dauer tragfähig ist. Wie am Freitag bekannt wurde, hatte das Verwaltungsgericht in München am 17. Juli dem Antrag eines Syrers stattgegeben, der gegen seine Zurückweisung von der deutsch-österreichischen Grenze nach Griechenland geklagt hatte. Er hatte in Griechenland einen Asylantrag gestellt, der als unzulässig abgelehnt wurde, weil Griechenland die Türkei als "sicheres Drittland" einstuft.