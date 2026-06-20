An der östlichen Mittelmeerküste Libyens sind in der vergangenen Woche die Leichen von mindestens 15 Migranten angespült worden, darunter die eines Mädchens. Ihr Boot sei vermutlich gekentert, sagten am Samstag Insider von Sicherheitskreisen, Marine und Mediziner. An Bord des Schiffes ⁠hätten sich nach Angaben von zehn Überlebenden rund 61 Menschen befunden, sagte ein Vertreter der Marine. Die Leichen wurden an mehreren Stellen entlang der Küste ‌von Tobruk geborgen, einer Stadt nahe ‌der Grenze zu Ägypten.

Zwei Mitarbeiter der Sicherheitskräfte sagten, die Leichen seien stark verwest. Es könnten noch weitere Tote gefunden werden. Auf von der Hilfsorganisation Roter Halbmond in Tobruk auf Facebook veröffentlichten Bildern war zu sehen, wie Freiwillige in weißen Schutzanzügen Leichen an felsigen Küstenabschnitten bargen und in ‌weiße Plastiksäcke legten.

Seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr ‌2011 ist Libyen zu ‌einer wichtigen Transitroute für Migranten geworden, die vor Konflikten und Armut über das Mittelmeer nach Europa fliehen.