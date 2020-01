Nach einem Ansturm mittelamerikanischer Migranten auf die Südgrenze Mexikos haben die dortigen Behörden einen Grenzübergang geschlossen. Die vor allem aus Honduras stammenden Menschen hatten am Samstag versucht, eine Brücke über den Fluss Suchiate zu überqueren, der dort die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko bildet. Soldaten der mexikanischen Nationalgarde schlossen daraufhin einen Metallzaun mit der Aufschrift "Willkommen in Mexiko". Die Migranten rüttelten daran und versuchten durchzukommen. Zum Höhepunkt der Auseinandersetzung hätten sich etwa 2500 Menschen auf der Brücke oder davor befunden, hieß es von den guatemaltekischen Behörden. Die mexikanischen Grenzbeamten ließen schließlich kleine Gruppen von Migranten über die Grenze. Die meisten von ihnen wollen weiter in die USA.