Mehr als die Hälfte der etwa eine Million Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind, plant einer Studie zufolge, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Dies werde nicht nur durch die andauernden Kämpfe in der Ukraine verstärkt, sondern auch durch die zunehmende Integration in Deutschland gefördert, sagte die Migrationsexpertin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Yuliya Kosyakova, am Montag bei der Vorstellung der Studie.