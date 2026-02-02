Die Zahl der Asylbewerber, die mit finanzieller Hilfe aus Deutschland freiwillig in ihre Heimat zurückkehren, ist im vergangenen Jahr gestiegen. Insgesamt 16 576 Menschen nutzten 2025 ein entsprechendes Förderprogramm des Bundes, teilte eine Sprecherin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) laut einem Bericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe mit. In den beiden Vorjahren hatte die Anzahl der Rückkehrer bei gut rund 10 000 gelegen. Die wichtigsten Zielländer waren im vergangenen Jahr Syrien und die Türkei. Ein Grund für den Anstieg ist, dass das Bundesamt seit Januar 2025 die geförderte Ausreise nach Syrien wieder anbietet, das Programm war wegen des dortigen Bürgerkriegs ausgesetzt worden. Nicht statistisch erfasst wird die Zahl derer, die über Programme der Bundesländer oder auf eigene Faust zurückreisen.