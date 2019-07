Köthen/Magdeburg (dpa/sa) - Einer der beiden im Köthen-Prozess wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilten jungen Afghanen ist abgeschoben worden. Der Volljährige habe am Dienstag in einem Sammelcharter nach Kabul mit 45 Ausreisepflichtigen gesessen, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Magdeburg mit. Das Landgericht Dessau-Roßlau hatte am 17. Mai einen damals 17 und einen 19 Jahre alten Afghanen zu Jugendstrafen von einem Jahr und fünf Monaten sowie einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Abgeschoben wurde einem Sprecher zufolge der jüngere von beiden.