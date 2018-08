1. August 2018, 18:44 Uhr Migration Letzte Instanz

Wenn Verwaltungsgerichte Asyl-Entscheidungen prüfen, urteilen sie oft unter bedenklichem Zeitdruck. Dabei sind sie oft die letzte Chance für Flüchtlinge, um in Deutschland bleiben zu können.

Von Jana Anzlinger und Juri Auel

Besida Megbele reibt sich die Augen und versucht, ihre Schluchzer runterzuschlucken. Während sie der Richterin zuhört, hält sie den Kopf gesenkt. Sie schaut die schwarze Handtasche auf ihrem Schoß an, ihre billigen Stoff-Sneaker, die rot lackierten Fußnägel der Dolmetscherin, die Englisch mit bayerischem Akzent spricht, den braunen Teppichboden in dem kleinen Saal des Verwaltungsgerichts in München. "Das ist eine relativ komplizierte Rechtslage hier", sagt die Richterin.

Sie verhandelt heute den ganzen Vormittag Asylklagen - so wie die meisten der etwa 100 Richter im Haus. In mehr als drei Viertel der Fälle geht es um abgelehnte Asylanträge. Fast jede Ablehnung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) landet vor Gericht. Das ist nicht nur in München so. Bundesweit hat das Bamf im vergangenen Jahr mehr als 340 000 Anträge aus inhaltlichen oder formalen Gründen abgelehnt. Im selben Zeitraum haben etwa 328 000 Flüchtlinge dagegen Klagen eingereicht.

In mehr als jedem dritten Fall, über den Gerichte inhaltlich entscheiden, wird der Bamf-Bescheid zugunsten der Antragsteller korrigiert. 2017 waren es rund 40 Prozent, im ersten Quartal 2018 fielen 33 Prozent der Urteile zugunsten der Flüchtlinge aus. Eine häufige Begründung der Verwaltungsrichter ist, dass individuelle Umstände nicht ausreichend geprüft wurden oder nicht in die Entscheidung eingeflossen sind. Mit anderen Worten: In Zehntausenden Fällen habe die Behörde geschlampt oder Fehler gemacht, und ohne die Richter hätte es niemand korrigiert.

Sieben Zentren Am Mittwoch sind in Bayern die ersten sieben "Ankerzentren" für neu angekommene Asylbewerber in Betrieb gegangen. In ihnen sind Flüchtlinge für die Dauer ihres Verfahrens untergebracht. Die Abkürzung "Anker" steht für "Ankunft, Entscheidung, Rückführung". In den Einrichtungen sind die zuständigen Behörden, vom Asylbundesamt bis zum Gesundheitsamt, vertreten, um die Anträge möglichst rasch zu bearbeiten. Alleinreisende sollen dort maximal 18, Familien maximal sechs Monate wohnen. Scharfe Kritik übte unter anderem die Kinderrechtsorganisation "Save the Children": Die Zentren böten ob ihrer Größe keine geschützten Räume. Auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, kritisiert die Unterkünfte. Er erinnerte, dass viele Kinder auf der Flucht Schreckliches erlebt hätten. "Ankerzentren", wo viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben, seien aber keine sicheren Orte, so Rörig. "Ich fordere grundsätzlich eine dezentrale Unterbringung von Familien mit Kindern in geschützten Unterkünften." Seit Mittwoch gilt auch das neue Gesetz für den Familiennachzug zu subsidiär Geschützten; maximal 1000 Angehörige pro Monat dürfen nachziehen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, so werde eine "ausgewogene Balance zwischen der Integrationskraft unserer Gesellschaft, Humanität und Sicherheit" geschaffen. Kritiker bemängeln etwa, dass Nachzugskriterien wie humanitäre Gründe oder die Integrationsleistung zu unspezifisch seien. Bernd Kastner Wann Anker halt geben - Meinung

Die Nigerianerin Besida Megbele, die eigentlich anders heißt, ist über Italien in die EU eingereist, in Italien hatte sie auch eine Aufenthaltserlaubnis. Das hat sie dem Bamf schon 2016 so gesagt. Für ihren Asylantrag wäre dementsprechend eigentlich Italien zuständig. Dennoch hat sich das Bamf monatelang damit aufgehalten zu prüfen, ob sie in Nigeria wirklich in Lebensgefahr war, weil ihr Bruder und ihr Mann dort politische Gegner sind. Ob sie wirklich ein Opfer von Genitalverstümmelung ist. Ob ihr Asthma und ihr hoher Blutdruck wirklich einer Abschiebung im Wege stehen würden. Das Bamf entschied schließlich gegen sie. Megbele solle zurück nach Nigeria. Erst wenige Tage vor der Gerichtsverhandlung fand die Behörde das Dokument aus Italien wieder. Das heißt: Die deutsche Behörde hat etwas entschieden, was eigentlich den Italienern vorbehalten gewesen wäre. "Wir haben hier eine Sachentscheidung, die so nicht hätte erfolgen dürfen", sagt die Richterin.

Es gibt kaum Rechtsmittel, um in Asylstreitigkeiten gegen ein Urteil vorzugehen

Die Münchner Anwältin Gisela Seidler verbringt viel Zeit mit Geflüchteten in Gerichtssälen. Sie hat sich auf Asylrecht spezialisiert, ist Vorsitzende des Ausschusses für Migrationsrecht im Deutschen Anwaltverein. "Es kommt immer wieder vor, dass Gerichte das Bamf kräftig abwatschen", sagt sie. "Viele Bescheide sind einfach juristisch sehr schlecht gemacht, weil sie von unerfahrenen Mitarbeitern erstellt worden sind." Die Justiz sei ein wichtiges Korrektiv im Asylverfahren.

Megbele kramt nach einem Taschentuch. Das Bamf muss sich nun erneut mit ihr befassen. Vergeblich hat sie gehofft, dass es heute vorbei sein würde. Wenn die Behörde entscheidet, dass sie nach Italien abgeschoben werden soll, könnte sie erneut klagen. Ungefähr in einem Jahr würde sie dann wieder hier sitzen.

Die Gerichtsverfahren dauern durchschnittlich elf Monate. Wie sich so ein Verfahren hinziehen kann, erlebt auch die Anwältin Seidler. Es kommt nicht selten vor, dass sie einen Fall über einen langen Zeitraum begleitet und etliche Kilometer zum Gericht fährt, ohne zu wissen, ob sie dafür überhaupt Geld bekommt. Denn weil den Flüchtlingen vermehrt Sachleistungen ausgegeben werden, haben viele kein Geld, die Anwältin zu bezahlen. Und Prozesskostenhilfe gebe es erst kurz vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung, der oft erst nach einem Jahr stattfinde. Deswegen macht es sie zornig, wenn Politiker Begriffe wie "Asyltourismus" und "Anti-Abschiebe-Industrie" verwenden.

Megbele verlässt das Verwaltungsgericht mit hängenden Schultern. Die Richterin macht nur eine kurze Pause, dann verhandelt sie den nächsten Fall. Im Saal nebenan kommt die Richterin hinter ihrem Pult hervor, um Spielzeugautos und Buntstifte zu verteilen. Sie hofft, dass sich Promise und Joseph damit während der Verhandlung ablenken können. Ihre Mutter, Grace Adesina, hat niemanden, der den Zweijährigen und den Vierjährigen betreuen könnte. Adesina ist mit dem Vater der Kinder aus Nigeria geflohen, die Beziehung hat nicht gehalten. Die Familie heißt in Wahrheit ebenfalls anders. Das Bamf hat ihre Anträge abgelehnt und droht Mutter und Kindern mit der Abschiebung.

Am Münchner Verwaltungsgericht – im Bild der 30. Sitzungssaal – ist es wie an vielen Gerichten im Land, immer mehr Kammern widmen sich ausschließlich der Abarbeitung von Asylstreitigkeiten. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Dieses Gerichtsverfahren ist ihre letzte Chance, in Deutschland zu bleiben. Das ist für Seidler das Hauptproblem des deutschen Asylsystems: Es gibt so gut wie keine Rechtsmittel, um in Asylstreitigkeiten die Entscheidung eines Verwaltungsgerichts anzufechten. Eine Instanz - und das war's. "In den meisten Fällen entscheidet ein Richter, der nur noch den Himmel über sich hat", sagt sie.

Grace Adesina gibt als Fluchtgrund an, die Mitglieder einer "secret society", einer Geheimorganisation, hätten sie gefangen gehalten. Es gibt in Nigeria mehrere solcher Gruppen, gut vernetzte Kulte, die Menschen mit schwarzer Magie drohen. Ob Adesina wirklich von der Gruppe bedrängt wurde, versucht die Richterin herauszufinden, indem sie nach Details fragt und immer wieder nachhakt. Wo war Adesina, als die Männer sie verschleppten? Wo wurde sie festgehalten? Wann genau drohten sie, ihr den Arm abzuschneiden?

Schon früh zeichnet sich ab, dass die Sitzung länger dauern dürfte als die vorgesehene Dreiviertelstunde. Die enge Taktung der Fälle ist nicht unproblematisch. Einige Anwälte würden auf Beweisanträge verzichten, um den Terminplan nicht zu sprengen und es sich nicht mit dem Richter zu verscherzen, sagt Anwältin Seidler. Ihrer Auffassung nach bemühen sich die Gerichte sehr, die Arbeit ordentlich zu machen. Jedoch gebe es Richter, die besonders viele Fälle in einen Tag pressen. Dadurch werde es nahezu unmöglich, die oft schwierigen Fälle umfassend aufzuklären - was dazu führe, dass die Vorsitzenden oft gegen den Kläger entschieden.

Den Berg von Asylfällen können die Gerichte erst nach und nach abtragen

Obwohl wieder weniger Menschen in Deutschland Schutz suchen als 2015 und 2016, können die Richter den Berg von Fällen nur verzögert abtragen, sagt Florian Schlämmer, Richter und Pressesprecher des Münchner Verwaltungsgerichts. Jede der 30 Kammern des Gerichts ist auf bestimmte Länder spezialisiert. Das soll den Richtern ermöglichen, die Fälle der Kläger möglichst gut einschätzen zu können. 20 neue Richter sind extra für Asylstreitigkeiten eingestellt worden, momentan ist eine weitere Kammer in der Planung. Trotz der Verstärkung, sagt der Pressesprecher, blieben Fälle aus anderen Bereichen liegen. "Zum Beispiel wurde über Baugenehmigungen früher in sieben Monaten entschieden, jetzt kann so ein Verfahren ein Jahr dauern."

Während Grace Adesina befragt wird, versucht Promise, im Gerichtssaal Papierflieger zu basteln. Aus dem Kindergarten weiß er, wie die aussehen sollen. Währenddessen plappert er vor sich hin, auf Deutsch. Promise liebt Flugzeuge, neulich hat er ein besonders großes gesehen. Er würde zu gern selbst mal an einem der kleinen Fenster sitzen und alles von oben betrachten. Ob er bald gezwungen sein wird, in ein Flugzeug zu steigen, erfährt die Familie heute noch nicht. Die Richterin trifft die Entscheidung nach der Sitzung. Die Urteilsbegründung kommt dann per Post. Wie es am Verwaltungsgericht üblich ist.