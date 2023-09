In dieser Woche sind Tausende Menschen mit Booten nach Lampedusa gekommen - Anlass für eine neue, große Migrationsdebatte in der EU.

Das kleine Lampedusa zwischen Afrika und Sizilien steht gerade im Zentrum der großen Migrationsdebatte. Diese Woche eskalierte die Lage, am Sonntag werden Meloni und von der Leyen auf der Insel erwartet.

Von Marc Beise, Lampedusa

Diese Geschichte kann man getrost ganz von vorne erzählen, denn das stärkste Bild kommt gleich am Anfang. Das ist nämlich der Moment, wenn auf der linken Seite der kleinen Propellermaschine, die vor einer dreiviertel Stunde in Sizilien gestartet ist, mitten in der blauen Wasserwüste Lampedusa auftaucht. Ein kleines, karges Eiland, mit einem Blick zu erfassen, zu Fuß zu durchmessen, 9 km lang, bis zu 3 km breit, das ist es. Eine Stecknadel im Mittelmeer.