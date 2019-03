6. März 2019, 18:50 Uhr Migration Können wir helfen?

In zehn Ländern betreibt Berlin Zentren, die Rückkehrern aus Deutschland beim Wiedereinstieg unterstützen sollen. Doch die versprochene Perspektive fehlt häufig. Eine Reise nach Ghana und in den Irak.

Von Kristiana Ludwig , Accra/Erbil

Für Juliana Ashong lag das Unglück in Wismar an der Ostsee, mehr als 5000 Kilometer von zu Hause entfernt. Sie hatte ihre Söhne in Ghana zurückgelassen, der jüngste war da gerade vier. Und sie hätte auch jeden Job angenommen, nach dem Tod ihres Mannes, um den Kindern Geld aus Europa zu schicken. Fast jeden. Doch das einzige Angebot, das ihr der Schleuser gemacht hatte, war Prostitution. Ashong lief davon und meldete sich bei den deutschen Behörden. Die gaben ihr eine Unterkunft, aber keine Arbeit. Sechs Jahre lang tat sie nichts. Verlorene Zeit, sagt sie heute.

Im vergangenen Jahr flog Ashong zurück nach Ghana, in ihre Heimatstadt Accra. Mit 51 Jahren steht sie hier wieder am Anfang. Aus Deutschland hat sie keine Arbeitserfahrung mitgebracht, keine Ausbildung, nicht einmal Sprachkenntnisse. Nur die Adresse eines deutschen Büros in Accra hat sie bekommen, es ist das neue "Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration". Hier will die Bundesregierung Zurückgekehrten wie ihr helfen, wieder Fuß zu fassen. "Perspektive Heimat" nennt Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) das Programm. In dem Zentrum schenkten die Deutschen Ashong Töpfe, Pfannen, einen Gaskocher, einen Kühlschrank. Sie sollte ein Restaurant gründen, empfahl man ihr.

In Dohuk fehle eine intakte Wirtschaft, so der Vizegouverneur, keine Bewerbungstrainings

Einige Monate später, im Februar, hängt in dem Rückkehrzentrum ein großes Plakat an der Wand: "Erfolgsgeschichte von Juliana Ashong", steht darauf, sie habe "erfolgreich ihr eigenes Geschäft eröffnet". Dabei ist sich Ashong noch gar nicht sicher, ob der Tag wirklich kommt, an dem sie mit diesem Lokal auch Geld verdienen wird. Bisher hat sie kaum Kundschaft, die Deutschen bezahlen ihre Wohnung. Ashong formuliert es also diplomatisch: "Ich möchte mein Geschäft ausbauen", sagt sie.

In zehn Ländern hat die Bundesregierung mittlerweile Rückkehrzentren eröffnet, in mindestens drei weiteren sind neue geplant. Es ist eine gemeinsame Strategie von Entwicklungsminister Müller und Innenminister Horst Seehofer (CSU), Ausländer zu animieren, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren. Während Seehofer jedem Geflüchteten mehrere Tausend Euro bietet, wenn er seinen Schutz in Deutschland aufgibt und wieder fortgeht, sollen Müllers Entwicklungshelfer den Rückkehrern helfen, in der Heimat einen Job zu finden - damit sie "nachhaltig" dort bleiben, wie das Innenministerium erklärt. Bis zum kommenden Jahr hat Müller 150 Millionen Euro für die "Perspektive Heimat" eingeplant und er forderte bereits eine Aufstockung, auf 500 Millionen. Die Zentren sollen am besten auch gleich die einheimische Bevölkerung mit Arbeitsplätzen versorgen. Auch sie soll keine Lust mehr verspüren, nach Deutschland auszuwandern. So hängen in Accra neben dem Plakat von Ashong Fotos von entschlossen blickenden jungen Leuten, die von der Bundesregierung gesponserte T-Shirts tragen: "Irreguläre Migration ist gefährlich", lautet der Aufdruck: "Lass es!!"

Juliana Ashong, hier im Beratungszentrum für Jobs, Migration und Reintegration in Accra, kam 2018 aus Wismar nach Ghana zurück. (Foto: Ute Grabowsky/photothek.net)

Innenminister Seehofer setzte zuletzt auch in Deutschland auf Werbung. Auf Plakatwänden empfahl sein Ministerium in sieben Sprachen die "Freiwillige Rückkehr". Die Aktion sei ein "Erfolg" gewesen, heißt es auf Nachfrage. Doch Seehofers Bereitschaft, Geflohenen sogar die Rückkehr in Kriegsgebiete zu finanzieren, könnte bereits drastische Folgen haben. Anfang Februar machte die Hilfsorganisation Medico International zwei Fälle publik, in denen Syrer, die das Programm des Innenministeriums in Anspruch genommen hatten, kurz nach ihrer Ankunft von Geheimdiensten in Syrien verhört wurden und verschwunden sind. Die Entscheidung, auf ihren Schutzstatus zu verzichten, hätten die syrischen Staatsangehörigen "eigenständig" getroffen, heißt es dazu aus dem Ministerium - ohne dass sie von deutschen Behörden "in irgendeiner Weise ermutigt werden". Medico nennt die Vorgänge dagegen "verstörend und skandalös".

Von den rund 16 000 Menschen, die im vergangenen Jahr auf Kosten des Innenministeriums in ihre Heimat zurückkehrten, gingen die meisten Menschen in Syriens Nachbarland Irak. Dort sind die Kämpfer des "Islamischen Staats" (IS) 2017 vorerst vertrieben worden. Und seit letztem April gibt es nun auch hier, in der kurdischen Stadt Erbil, ein deutsches Rückkehrzentrum. In dem gelb gestrichenen Haus in einem Industrieviertel sitzen an einem Vormittag im Februar knapp 20 junge Frauen und Männer in einem Seminarraum und blicken auf einen englischsprachigen Lebenslauf in ihrer Hand. "Die Personalabteilungen bekommen Tausende Bewerbungen", sagt eine Dame mit Powerpoint-Präsentation: "Ihre muss herausstechen."

Für jeden dieser Kurse, sagt der Chef des Zentrums, Soran Jawher Awla, stünden mehr als hundert Leute Schlange. Doch Awlas Möglichkeiten, den Menschen zu helfen, sind begrenzt. So musste das Zentrum dem Deutschland-Rückkehrer Najeeb Khawwam Kamil kürzlich erklären, dass man nichts tun könne, damit er seinen Job im Energieministerium zurückbekommt - trotz zwölf Jahren Arbeitserfahrung. Kamil bekam, obwohl er viel besser qualifiziert ist als Juliana Ashong im weit entfernten Ghana, genau wie sie nur eine einfache Arbeit vermittelt: Er fährt jetzt Lastwagen.

Solche von der Bundesregierung kofinanzierten Jobs seien zwar gut gemeint, sagt der Vizegouverneur der Stadt Dohuk, Ismail Mohammad Ahmed. Doch sie seien nicht von Dauer. Den Bürgern hier fehlten keine Bewerbungstrainings, sagt er, sondern eine funktionierende Wirtschaft. Unternehmen, in denen sie überhaupt arbeiten könnten. Im Irak wird außer Öl wenig produziert, der überwiegende Teil der Iraker lebt vom Staat. Das deutsche Rückkehrzentrum - in Ahmeds Augen ist es "Geldverschwendung".

Schließlich sind es nicht nur die Menschen, die in Europa waren, die im Irak heute nach einer neuen Perspektive suchen. Im Umland von Dohuk leben noch immer Tausende Kriegsvertriebene in Containern und Zelten. Viele von ihnen sind Jesiden, die vor dem IS flohen und bis heute nicht zurückgehen können - weil der Krieg ihre Häuser zerstört hat und schiitische Milizen ihre Dörfer kontrollieren. Der Wiederaufbau stockt. In Mossul etwa, das in Trümmern liegt, fragt sich der Stadtratspräsident Saido Jato Haso, wo das Geld geblieben ist, das als Hilfe aus dem Ausland überwiesen wurde. Er vermutet Veruntreuung. Ob dies auch die Millionen betrifft, die die Bundesregierung nach Mossul geschickt hat, dazu nimmt das Entwicklungsministerium keine Stellung.

Im gesamten Jahr 2018 kehrten etwa 1800 Iraker auf Kosten der Bundesregierung zurück

Knapp drei Millionen Binnenflüchtlinge und mehr als 250 000 Syrer zählte die Flüchtlingsorganisation UNHCR Ende 2018 im Irak. Auch Wansa Khalef lebt im Februar noch in einer Zeltstadt in Shekhan. Sie ist 53 Jahre alt, Jesidin, und selbst wenn ihr Zelt im Matsch steht, trägt sie ein bodenlanges Samtkleid. Khalef hat ihre Familie verloren, als der IS in ihre Heimat einfiel. Erst vor zehn Tagen fand man ihren Enkel Hassan. Er hat nun fünf seiner sieben Lebensjahre in IS-Gefangenschaft verbracht. Rastlos rennt Hassan zwischen den Zelten umher, die Ermahnungen seiner Großmutter nimmt er nicht wahr, stattdessen bewirft er sie mit Müll. "Sein Herz ist gebrochen", sagt sie. Dann fragt sie den Leiter des Lagers nach Valium. Das Kind finde auch nachts keine Ruhe. Wansa Khalef sieht ihre Perspektive längst nicht mehr in der zerstörten Shingal-Region, aus der sie stammt. Khalef will nach Australien.

Auch bei der deutschen Botschaft im Irak ist die Zahl der Visa-Anträge ungebrochen hoch. In Deutschland bilden Iraker nach Syrern weiter die zweitgrößte Gruppe der Asylbewerber: Allein im Januar waren es rund 1500 Menschen. Zum Vergleich: Im gesamten letzten Jahr kehrten nur etwa 1800 Iraker auf Kosten der Bundesregierung zurück.

Diejenigen, die keine Chance haben, den irakischen Flüchtlingslagern zu entkommen, halten sich hier oft als Tagelöhner über Wasser. Auch das deutsche Entwicklungsministerium stellt sie für Bauarbeiten an. "Cash for Work" nennt Minister Müller solche Hilfsjobs, die mal einige Wochen dauern, mal ein paar Monate. "Nachhaltig" sind auch diese Perspektiven nicht.