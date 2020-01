Kiel (dpa/lno) - Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten soll ab März zentrale Ausländerbehörde für die Zuwanderung von Fachkräften nach Schleswig-Holstein werden. Den Entwurf für eine Änderung der Ausländeraufnahmeverordnung hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen. "Der zunehmende Fachkräftemangel ist auch in Schleswig-Holstein in immer mehr Wirtschaftszweigen zu spüren", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Das Landesamt werde die entscheidende Schnittstelle sein und Arbeitgebern zügig rechtssichere Verfahren für die Besetzung freier Stellen ermöglichen.

Günther geht davon aus, auf diesem Weg für Schleswig-Holstein jährlich etwa 1800 Fachkräfte zu gewinnen, "die wir im Gesundheits- und Pflegebereich, in technischen Berufen, im IT-Sektor aber auch im Handwerk und der Bauwirtschaft gut gebrauchen können".

Mit Dirk Gärtner bekommt das Landesamt zudem einen neuen Direktor. Der 56 Jahre alte Jurist war bereits seit Anfang 2019 kommissarischer Leiter der Behörde in Neumünster. Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten ist auch für das Rückkehrmanagement abgelehnter Asylbewerber zuständig und soll die Verantwortung für geplante Abschiebehafteinrichtung Glückstadt übernehmen.