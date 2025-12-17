Ein 28-jähriger aus Afghanistan stammender Intensivtäter ist aus Bayern per Linienflug in seine Heimat abgeschoben worden. Das teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit. Dank des entschlossenen Handelns von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) seien nach einem erfolgreichen Charterflug im Juli nun auch Linienflüge wieder möglich. „Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt, der die Flexibilität bei Abschiebungen nach Afghanistan erhöht und Zeit spart“, sagte Herrmann.

Währenddessen warten in Pakistan weiter Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage auf ihre Einreise nach Deutschland. Sie hatten Zusagen aus verschiedenen Aufnahmeprogrammen erhalten. Darunter sind 76 Menschen aus dem sogenannten Ortskräfteverfahren sowie 465 aus dem Bundesaufnahmeprogramm. Nach Angaben des Ministeriums sei man sehr bemüht, die Verfahren abzuarbeiten. Rund 640 weitere Afghanen mit einer Zusage sollen hingegen nicht aufgenommen werden.