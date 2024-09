Die verstärkte Zuwanderung stellt das deutsche Schulsystem vor große Herausforderungen. Was müsste getan werden, damit sich Kinder, die mit ihren Eltern nach Deutschland kommen, leichter in der neuen Gesellschaft zurechtfinden? Moritz Weber-Frerigmann unterrichtet Schüler mit wenig Deutschkenntnissen am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Duisburg-Marxloh, einem sozialen Brennpunkt in Deutschland. Die Arbeitslosenquote liegt hier bei 14 Prozent. Wie motiviert man da die Schüler – und sich selbst?

SZ: Herr Weber-Frerigmann, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind mehr als 200 000 ukrainische Schülerinnen und Schüler nach Deutschland gekommen, laut Pisa-Studie hat etwa jedes vierte deutsche Schulkind einen Migrationshintergrund. Zoomen wir in Ihr Klassenzimmer. Was bedeutet das für Ihren Alltag?

Weber-Frerigmann: Dass sich der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund insgesamt erhöht hat, ist für uns eigentlich unerheblich. Bei uns kommen schon lange mehr als 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus Familien mit Migrationshintergrund. Was sich verändert hat, ist die Zusammensetzung der Klassen; seit dem russischen Angriffskrieg haben wir zum Beispiel mehr ukrainische Schülerinnen und Schüler.

Niemand weiß, wie lange der Krieg in der Ukraine dauern wird, wann und ob die Schüler zurückkönnen. Macht das die Integration schwieriger?

Gerade zu Beginn war da eine große Unsicherheit. Vielen Schülerinnen und Schülern fehlte die Motivation, weil sie nicht genau verstanden haben, was ihnen dieser Schulbesuch hier in Deutschland eigentlich bringen soll. Es ging einfach darum, die Schulpflicht aufrechtzuerhalten – ein wirkliches Ziel gab es nicht. Das hat sich jetzt verändert.

Inwiefern?

Wir haben inzwischen viele Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, die Anschluss gefunden haben, die Deutsch sprechen und sagen: Ich würde gern hier bleiben. Aber es gibt schon auch die, bei denen man merkt, dass sie einfach gar keine Lust haben und lieber zu Hause, in der Ukraine, wären. Und es gibt nach wie vor Schülerinnen und Schüler, die per Videounterricht ihre ukrainischen Abschlüsse nachholen. Für den Fall, dass sie doch bald zurückkönnen.

Detailansicht öffnen Moritz Weber-Frerigmann, 30, ist Lehrer für Englisch und Politik. Er unterrichtet in sogenannten internationalen Vorbereitungsklassen. (Foto: privat)

Die meisten ukrainischen Schüler besuchen an Ihrer Schule sogenannte internationale Vorbereitungsklassen. Was ist darunter zu verstehen?

In diesen Klassen unterrichten wir Kinder, die weitestgehend ohne Deutschkenntnisse an unsere Schule kommen. Solche Klassen gibt es in Nordrhein-Westfalen seit 2015, in anderen Bundesländern heißen sie zum Beispiel Willkommensklassen. Wir hatten anfangs zwei solcher Klassen, zwischenzeitlich waren es vier, darunter eine mit nur ukrainischen Schülerinnen und Schülern, inzwischen sind es drei. Sie umfassen die Mittelstufe, also die Klassen sieben bis neun. Die Idee dahinter ist, dass die Schüler fit genug werden, um in die Regelklassen zu wechseln.

Wie häufig gelingt das?

Oft integrieren wir Schülerinnen und Schüler erst mal für ein paar Stunden pro Woche in die Regelklassen. Wenn das funktioniert, können sie zum neuen Halbjahr oder Schuljahr komplett wechseln. Aber der Anteil bleibt gering, von 50 Schülerinnen und Schülern schafft das etwa einer.

Was passiert mit den anderen?

Die bleiben in den Vorbereitungsklassen. Wer es nach zwei Jahren nicht in eine Regelklasse schafft, kann nach Klasse neun einen Hauptschulabschluss machen und zum Beispiel ans Berufskolleg wechseln.

Wie unterrichtet man, wenn fast niemand im Klassenzimmer dieselbe Sprache spricht?

In einer Vorbereitungsklasse mit 16 Schülerinnen und Schülern haben wir schon mal neun verschiedene Sprachen. Wenn zwei Schüler dieselbe Sprache oder eine ähnliche sprechen, zum Beispiel Kurdisch und Türkisch, ist das sehr hilfreich – dann können sie sich gegenseitig unterstützen. Ich versuche, sehr anwendungsorientiert zu arbeiten, also mit Beispielen aus dem Alltag: Wie komme ich von A nach B? Welche Sätze helfen mir, wenn ich einkaufen gehen will? In den Vorbereitungsklassen bekommen die Schüler keine Noten. Deshalb ist es wichtig, dass sie verstehen, was es ihnen bringt, etwas zu lernen.

Sprechen Sie im Englischunterricht dann nur Englisch?

Die meiste Zeit schon, manchmal auch Deutsch. Wenn wir neue Wörter lernen, haben wir eine Tabelle mit drei Spalten: eine für Englisch, eine für Deutsch, eine für die Heimatsprache. Manchmal malen die Schüler auch ein Symbol daneben. Wenn ich versuche, ein komplexes Problem zu erklären und merke, dass der Großteil der Klasse nicht mitkommt, hole ich schon mal mein Smartphone raus. Den Google-Übersetzer benutzen wir eigentlich täglich. Und wir haben im Klassenraum fast alles beschriftet. Die Stühle, die Tische, die Tafel – auf Deutsch und auf Englisch. Einmal sind wir den ganzen Tag durch die Schule gelaufen und haben Vokabeln auf alles geklebt, was wir gefunden haben. Das macht natürlich mehr Spaß, als Wörter einfach nur so zu lernen.

Viele Eltern sprechen vermutlich ebenfalls wenig oder gar nicht Deutsch.

Dafür muss man versuchen, Lösungen zu finden. Wenn ich vor einem Elternsprechtag weiß, die Eltern verstehen mich nicht, fragen wir, ob ein Geschwisterkind mitkommen kann, das übersetzt. Manchmal holen wir auch professionelle Übersetzer dazu. Wir sind zu hundert Prozent darauf angewiesen, dass Eltern kooperativ sind. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass sie bei Aufgaben selbst helfen können, sondern dass sie einfach daran erinnern, dass Sachen für die Schule gemacht werden müssen: Hausaufgaben, Vokabeln lernen, die Vorbereitung für die Klassenarbeit.

Wie gut ist das deutsche Schulsystem auf die Integration von Schülerinnen und Schülern ausgerichtet?

Viel zu wenig. Es hat sich eigentlich kaum etwas verändert, seit ich zur Schule gegangen bin – obwohl die Gesellschaft heute viel diverser ist. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass der Lehrplan weniger starr ist. In Englisch habe ich oft das Gefühl: Wir müssen jetzt schnell Unit ein, Unit zwei, Unit drei abhaken. In Klasse fünf müssen wir drei Klassenarbeiten pro Halbjahr schreiben, da bleibt nicht viel Zeit dafür, auch mal out of the box zu denken.

Was müsste sich ändern?

Ich bin der Meinung, dass Integration am besten funktioniert, wenn alle zusammen in einer Klasse sind – Kinder, die gut Deutsch sprechen, Kinder, die wenig oder kaum Deutsch sprechen. Und eine klare Motivation, eine klare Perspektive ist wichtig: Wofür lerne ich? Was bringt mir das? In Klassen mit sehr unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern ist es auch hilfreich, wenn man nicht alleine als Lehrer vorn steht, sondern zu zweit im Team arbeitet. Dann kann sich eine Lehrkraft gesondert um einzelne Schülerinnen und Schüler kümmern, und die andere den Unterricht gewährleisten. Es sind aber früher auch grundsätzliche Fehler gemacht worden, die Schule jetzt nur bedingt abfedern kann.

Was meinen Sie damit?

Allein die Tatsache, dass man alle Menschen, die irgendwann mal aus dem Ausland nach Duisburg gekommen sind, in Marxloh, in nur einem Stadtteil untergebracht hat. Das konnte ja nicht funktionieren. Wir waren neulich für ein Debattierprojekt an einem Gymnasium in Dinslaken, einer eher bürgerlichen Stadt neben Duisburg. Meine Schüler waren total fasziniert davon, dass da jeder sein eigenes Haus hat, seinen eigenen Vorgarten mit eigenem Parkplatz. Das ist keine 15 Kilometer von Marxloh entfernt, und trotzdem ist die Welt dort eine andere. Eigentlich wäre eine soziale Mischung wichtig.

Duisburg-Marxloh ist einer der bekanntesten sozialen Brennpunkte Deutschlands. Die Arbeitslosenquote liegt bei 14 Prozent, mehr als die Hälfte aller Kinder leben in Familien, die Sozialleistungen beziehen. Es gibt sicherlich viele Lehrer, die lieber woanders unterrichten würden.

Ich bin schon im Referendariat an unsere Schule zugeteilt worden. Wenn ich anderen davon erzählt habe, habe ich oft in große Augen geguckt und gehört: Warum tust du dir das an? Auch ich hatte vorher eigentlich nur Negatives über Marxloh gehört, die Vorurteile sind enorm. Wenn man wirklich mal an der Schule war und die Schülerinnen und Schüler kennengelernt hat, kann man eigentlich nur einen guten Eindruck haben: Alle haben eine sehr positive Grundeinstellung zu Menschen. Deshalb wollte ich nach meinem Referendariat auch hier bleiben.

Was würden Sie sagen: Was läuft bei Ihnen an der Schule gut? Was könnten andere Schulen von Ihnen lernen?

Das Wichtigste ist unsere gute Gemeinschaft. Wir sagen selten: Das geht so nicht. Wir versuchen, einfach zu machen. Schon an meinem ersten Tag bin ich von allen angesprochen worden, wer ich bin, ob ich Hilfe brauche. Die Schülerinnen und Schüler hier sind total offen und haben wenig Hemmschwellen. Die fragen und sagen alles, was ihnen in den Kopf kommt. Das kann manchmal etwas viel werden, aber grundsätzlich führt es zu einer guten Stimmung und viel Vertrauen. In anderen Stadtteilen, in elitäreren Schulen würde man vielleicht höflich nach dem Namen gefragt, aber das wärs dann auch.

Angenommen, das Kultusministerium würde Ihrer Schule 100 000 Euro geben: Was würden Sie damit machen?

Ich würde auf jeden Fall die Klassenräume attraktiver gestalten, weil ich finde, eine Lernumgebung muss auch schön und anregend sein. Zum Beispiel mit Sofas und Pflanzen, und nicht nur mit starr gestellten Tischen und Stühlen.

Und jetzt noch ein paar Fragen, wo wir eine schnelle Antwort erbitten. Als wäre die Stunde gleich zu Ende. Sind Sie als Lehrer auf Tiktok?

Nein.

Digital oder analog?

Das finde ich eine schwierige Frage. Ich sage einfach mal analog, weil gerade alle digital sagen. Auf jeden Fall reicht es nicht, Schülern nur iPads hinzulegen, man muss ihnen schon auch beibringen, wie man damit umgeht.

Noten oder keine Noten?

Auch schwierig. Ich sage mal Noten – weil mir zumindest kein besseres System einfallen würde.

Zahlen oder Buchstaben?

Auf jeden Fall Buchstaben, das merkt man meinen Fächern ja an.

Hausaufgaben oder keine Hausaufgaben?

Ich gebe zwar Hausaufgaben, aber ich würde mir langfristig wünschen, dass man das Lernen in die Schule verlagert. Wenn unsere Oberstufenschüler zum Teil bis 17 Uhr an der Schule sind, reicht es danach einfach.

Ganztags- oder Halbtagsschule?

Ganztag, aber der muss abwechslungsreich sein und darf nicht nur acht Stunden Unterricht am Stück bedeuten.

Du oder Sie?

Außerhalb der Schule würde ich immer duzen, an der Schule finde ich das Sie gut. Gerade bei uns, wo man manchmal ein bisschen Distanz zu den Schülern herstellen muss.

Autoritätsperson oder Freund?

Ich versuche, beides zu sein. Neulich haben mir meine Schüler gesagt, ich sei ihr strengster Lehrer, aber sie mögen mich trotzdem gern. Wenn ich das erreicht habe, bin ich schon sehr zufrieden.

Ideale Klassengröße?

Unter 20.

Erste oder letzte Stunde?

Erste Stunde. Ich bin ein Morgenmensch. Und am Ende des Tages fehlt mir und meinen Schülern die Energie.

Gibt es etwas, das Sie von Ihren Schülerinnen und Schülern gelernt haben?

Ich lerne täglich von meinen Schülern, am meisten von ihrer positiven Art. Da kann ich noch so einen schlechten Tag haben: Wenn man in so eine Klasse reinkommt, lachen einen alle an und sind froh, dass man da ist.

Haben Sie ein Vorbild?

Es gibt mehrere Lehrerinnen und Lehrer, die ich früher gut fand, zum Beispiel eine Pädagogiklehrerin, die einerseits Respektsperson war, aber zu der wir auch ein freundschaftliches Verhältnis hatten. Das würde ich so gern auch hinbekommen.