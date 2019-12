Hannover (dpa/lni) - Die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Migranten aus überfüllten griechischen Auffanglagern ist aus Sicht des Niedersächsischen Flüchtlingsrats dringend notwendig. Es gehe um Kinder, die alleine ohne ihre Eltern unterwegs seien, die in den Lagern unter unsäglichen Umständen lebten und auch von Gewalt bedroht seien, sagte der Geschäftsführer des Flüchtlingsrats, Kai Weber, am Dienstag dem Sender FFN in Hannover. Man müsse diese Kinder rausholen. "Was wir erleben, ist doch ein System organisierter Unverantwortlichkeit, in der der Eine auf den Anderen zeigt und am Ende keiner irgendetwas tut", sagte Weber dem Sender.

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hatte sich dafür stark gemacht, bis zu 4000 Kinder von den griechischen Inseln zu holen. Auch die EU-Kommission fordert Deutschland und andere EU-Staaten auf, unbegleitete minderjährige Migranten aus den überfüllten Lagern aufzunehmen.