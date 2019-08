Hamburg (dpa/lno) - Die SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft zieht eine positive Bilanz der seit 2012 geltenden Gesetze zur Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen. Das zeige sich auch anhand der in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Zahlen von Beratungen insbesondere bei Geflüchteten, sagte der integrationspolitische Sprecher der Fraktion, Kazim Abaci, der dpa. Er hatte die Hamburger Zahlen beim Senat abgefragt. Demnach wurden seit August 2012 bis Ende vergangenen Jahres bei der Zentralen Anlaufstelle Anerkennung und der Handwerkskammer fast 11 800 Beratungsgespräche geführt.

Bei den mit Abstand meisten Anerkennungsverfahren handelte es sich 2017 um medizinische und Gesundheitsberufe, danach folgten lehrende, technische sowie pädagogische und soziale Berufe. Von 1133 Verfahren wurde in mehr als der Hälfte eine volle Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss festgestellt. "Das Anerkennungsgesetz sorgt dafür, dass Karrieren nicht an der Landesgrenze enden und der Arbeitsmarkt in seiner ganzen Breite profitiert - eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten", sagte Abaci.