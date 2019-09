Artikel per E-Mail versenden

Ludwigslust (dpa/mv) - Im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist die Polizei am Dienstagmorgen mit einem Großaufgebot gegen mögliche illegale Einwanderung aus Osteuropa vorgegangen. Wie ein Behördensprecher sagte, wurden in Wittenburg und Hagenow zwei Häuser und zwei Wohnungen durchsucht. Dabei seien elf Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, um die Echtheit ihrer Dokumente zu prüfen. Zumindest zwei der sichergestellten Pässe hätten sich bereits als Fälschungen erwiesen. Die zumeist jungen Leute stammten überwiegend aus der Republik Moldau, hieß es.

Laut Polizeisprecher hatte es Hinweise auf Verdacht des illegalen Aufenthalts und der Urkundenfälschung gegeben. Aufgrund dieser Ermittlungen habe die Staatsanwaltschaft Schwerin beim zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse gegen insgesamt 27 Personen erwirkt, die aus Moldau und der Ukraine eingereist seien und in den vier Wohnungen vermutet wurden. 16 davon seien jedoch nicht angetroffen worden, ihr Aufenthalt sei unbekannt.

Den Angaben zufolge führt die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Einbezogen sei inzwischen auch der Zoll, weil eine illegale Beschäftigung der Betroffenen nicht ausgeschlossen werden könne. An der großangelegten Durchsuchung waren laut Polizeisprecher etwa 90 Beamte beteiligt.