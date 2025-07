Griechenland nimmt vorübergehend keine Asylanträge von Migranten mehr an, die über den Seeweg aus Nordafrika das Land erreichen. Das Parlament in Athen verabschiedete nach einer zweitägigen Debatte eine entsprechende Gesetzesänderung. 177 Abgeordnete stimmten dafür, 74 dagegen, wie das Parlamentspräsidium mitteilte. Athen habe die EU-Kommission über den Schritt informiert, hieß es seitens der Regierung. Die Maßnahme, die vor allem auf Abschreckung zielen dürfte, gilt zunächst für drei Monate. Die konservative Regierung teilte mit, ankommende Migranten würden festgesetzt und sollten möglichst zügig in ihre Herkunfts- oder Ursprungsstaaten zurückgeführt werden. „Der Weg nach Griechenland wird geschlossen – das ist die Botschaft an die Schleuser“, sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in der Parlamentsdebatte. Rückführungen sind allerdings nicht leicht umzusetzen wie gesagt, einer der Gründe ist, dass einige Herkunftsstaaten bei der Rücknahme ihrer Landsleute nicht kooperieren. Die linke Opposition sieht in dem Vorgehen ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR äußerte sich besorgt. „Das Recht auf Asyl ist ein fundamentales Menschenrecht und gilt für jede Person – es ist im internationalen, europäischen und nationalen Recht verankert“, erklärte die Organisation. In den vergangenen Wochen war die Zahl der Migranten stark gestiegen, die von Libyen kommend auf der Insel Kreta ankamen. Für die gefährliche, rund 300 Kilometer lange Überfahrt verlangen Schleuser nach Aussagen von Migranten zwischen 1500 Euro und 5000 Euro. Rund 10 000 Menschen seien seit Jahresbeginn mit Hilfe von Schleusern aus der Region der ostlibyschen Hafenstadt Tobruk über die Route in die EU gelangt. Nach Regierungsangaben entspricht das einem Anstieg von 350 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.