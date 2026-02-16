Die Kontrollen an allen deutschen Grenzen sollen bis mindestens September fortgesetzt werden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach Angaben seines Ministeriums der EU-Kommission mitgeteilt, dass die vorübergehend wiedereingeführten und später verlängerten Grenzkontrollen an Deutschlands Landgrenzen über den 15. März hinaus für weitere sechs Monate verlängert werden. „Diese Grenzkontrollen sind aus den bisherigen migrations- und sicherheitspolitischen Gründen weiterhin notwendig“, teilte ein Sprecher mit. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über die Verlängerung der Kontrollen berichtet. Dobrindt sagte laut Ministerium: „Die Grenzkontrollen sind ein Element unserer Neuordnung der Migrationspolitik in Deutschland.“