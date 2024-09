Nach dem gescheiterten Migrationstreffen mit der Union will die Bundesregierung den Kampf gegen irreguläre Migration nun auf eigene Faust verschärfen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestags in Berlin an, seine Ampelregierung werde ihre Ziele auch allein verfolgen. Nach den am Dienstag bekannt gewordenen Plänen von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sollen viele Geflüchtete in Grenznähe untergebracht und über beschleunigte Verfahren schneller in andere EU-Länder zurückgeschickt werden. Auch Haftmöglichkeiten will das Innenministerium ausbauen.

Wie sollen die geplanten Schnellverfahren für Asylsuchende funktionieren?

Direkte Zurückweisungen von Asylsuchenden an der Grenze, wie sie Unionschef Friedrich Merz fordert, sind bei der rechtlichen Prüfung durchgefallen. Sie seien schlicht nicht möglich, heißt es. Die Regierung verfolgt nun ein anderes Ziel. Jene Geflüchteten, die bereits nach dem Dublin-Verfahren in einem anderen EU-Land registriert sind, sollen künftig beschleunigt dorthin zurückgeschickt werden. Dafür soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach einem Hinweis der Bundespolizei an der Grenze „unmittelbar ein beschleunigtes Dublin-Verfahren“ einleiten, erklärt die Regierung. Vermuten Grenzschützer, dass Geflüchtete untertauchen, sollen sie in Haft genommen werden. Die Bundespolizei plane dann bereits mit einem Beschluss den Zurückweisungstermin. Deutschland werde in allen Dublin-Fällen auf hoher politischer Ebene zudem direkt in den betroffenen Ländern auf die Rücknahme der Geflüchteten drängen.

Lassen sich Geflüchtete so wirklich schneller in andere EU-Länder zurückbringen?

Was nach beschleunigtem Verfahren klingt, dürfte in der Praxis weiterhin einige Zeit dauern. Die von der Regierung beschlossenen und von der kommenden Woche an geplanten Grenzkontrollen an allen deutschen Außengrenzen ermöglichen zwar, dass Dublin-Fälle schnell erkannt werden. Dennoch wird die genaue Prüfung eines Asylantrags dauern. Faeser sprach am Dienstag von maximal fünf Wochen inklusive der Bearbeitung von Einsprüchen. Selbst das aber wäre aus Behördensicht schon ein Erfolg, denn bislang dauern die Verfahren meist mehrere Monate.

Welche Probleme müssen für schnellere Verfahren noch gelöst werden?

Auch wenn andere EU-Länder nach den Dublin-Regeln Flüchtlinge eigentlich zurücknehmen müssen, die bei ihnen bereits registriert wurden, tun sie das bislang in vielen Fällen nicht. Laut Bundesinnenministerium gab es im vergangenen Jahr 74 622 Fälle, in denen Deutschland Migranten in andere europäische Mitgliedstaaten zurückschicken wollte. In rund einem Drittel der Fälle scheiterte dies, weil die betroffenen EU-Länder die Aufnahme verweigern – etwa Italien oder Griechenland. Dies könnte Deutschland nur mit mehr politischem Druck auf europäischer Ebene, etwa einem Vertragsverletzungsverfahren gegen diese Länder, bekämpfen. Diese Konfrontation scheut die Regierung bislang. Allerdings will sie mit den Gesetzesänderungen, die in dieser Woche im Bundestag beschlossen werden sollen, Rückkehrpflichtigen finanzielle Leistungen streichen. So soll der Druck steigen, dass Geflüchtete „freiwillig“ in das Land zurückkehren, das eigentlich für ihr Asylgesuch zuständig ist.

Kommen nun sogar Haftanlagen und Lager an den deutschen Grenzen?

Die Bundesregierung fordert von den Bundesländern, Unterbringungsmöglichkeiten und auch Haftplätze in ausreichender Anzahl, möglichst in Grenznähe entlang der Migrationsrouten, zur Verfügung zu stellen. Diese Forderung ist nicht ganz neu, sie war bereits Teil von Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenzen. Bislang gibt es dennoch nur rund 800 Haftplätze für einen Ausreisegewahrsam in Deutschland. Faeser fordert deutlich mehr. Mit einem schnellen Aus- und Aufbau solcher Anlagen ist angesichts hoher Kosten aber kaum zu rechnen. Auch die Bundesregierung spricht bereits von einem Plan B. „Alternativ soll eine feste Zuweisung und Wohnsitzauflage vorgesehen werden“, heißt es in der Koalition. Dies solle verhindern, dass Rückführungen wie im Fall des Attentäters von Solingen daran scheitern, dass die Personen nicht angetroffen werden.

Welche Konflikte drohen Faeser in der Koalition?

Vor allem die Bundespolizei, die an den Grenzen kontrolliert, steht nun vor zusätzlichen Aufgaben. Sie muss nicht nur an allen Grenzen kontrollieren, sondern wird auch stärker in die Rückführung eingebunden. Mit den bislang gut 50 000 Bediensteten ist das kaum zu schaffen, auch der bislang bereits geplante Stellenaufbau wird kaum reichen. Wenn das neue System etabliert werde, „braucht es mehr Personal, damit die Bundespolizei das auch dauerhaft stemmen kann“, räumt die Innenministerin bereits ein. Damit drohen erneut harte Verhandlungen mit Finanzminister Christian Lindner (FDP), der mehr Geld für das Innenministerium bislang ablehnt.

Wie hat sich die Flüchtlingszahl in den vergangenen Monaten verändert?

Die Zahlen sinken derzeit. Die der Erstanträge auf Asyl liegen im aktuellen Jahr gut 20 Prozent unter dem Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge registrierte bis Ende August etwa 160 000 Erstanträge auf Asyl. 2023 waren es im gleichen Zeitraum gut 204 000. Deutschland weist schon jetzt auch immer mehr Geflüchtete an der Grenze ab. Laut Bundesregierung wurden in den ersten sechs Monaten von 42 307 Menschen, die unerlaubt einreisen wollten, 21 661 Menschen zurückgewiesen. Dies betrifft jedoch nur Fälle, in denen die Betroffenen kein Asyl beantragen und etwa mit gefälschten Papieren unterwegs waren oder kein Visum vorweisen konnten.