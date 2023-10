Die Atmosphäre war gelöst nach dem Migrationsgipfel am Freitagabend im Berliner Kanzleramt. Bei dem Spitzengespräch zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Vertretern der Länder sowie Oppositionsführer Friedrich Merz ( CDU ) hatte es offenbar eine Annäherung gegeben. "Der Bundeskanzler hat sich sehr zufrieden gezeigt mit den Beschlüssen der MPK", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) danach. "Wir haben die Blaupause geliefert", befand auch der hessische Ministerpräsident und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein (CDU) zu den Länderbeschlüssen und dem Gipfel . "Bundesregierung, Länder und die größte Oppositionspartei bewerten viele Punkte ähnlich", schrieb Scholz am Samstag auf der Plattform X, dem früheren Twitter. Ein "freundlicher und konstruktiver Austausch" sei das gewesen.

Doch am Morgen danach wird auch deutlich, dass es gerade im Verhältnis zur Union auf Bundesebene in vielen Fragen noch immer knirscht. Denn Merz legte dem Kanzler bei dem Treffen auch einen Katalog von insgesamt 26 Forderungen der Bundestagsfraktion von CDU und CSU vor, die für Olaf Scholz und seine Ampelregierung kaum zu akzeptieren sind. Das dreiseitige Papier liegt der Süddeutschen Zeitung vor.

Schon den ersten Punkt darf der Kanzler als Affront verstehen

Das Schreiben mit dem Titel "Deutschland-Pakt: Maßnahmen zur Begrenzung illegaler Migration" geht weit über die Forderungen der Länder hinaus. Schon den ersten Punkt darf der Kanzler als Affront verstehen. Scholz solle in einer Regierungserklärung signalisieren, dass die Aufnahmekapazitäten des Landes erschöpft seien. Die Union fordert auch ein gemeinsames Verständnis ein, dass "mit Blick auf die Integrations-Infrastruktur und den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine Asylzuwanderung bis maximal 200 000 Personen pro Jahr verträgt". Mit anderen Worten: Die Ampelregierung solle wohl auch öffentlich eine Art Obergrenze vertreten.

Zudem fordert die Union, dass Visa nur noch an Angehörige eines Staates erteilt werden sollen, wenn dieser zur Rücknahme abgelehnter Asylbewerber bereit ist. Personen, die bereits in anderen EU-Staaten einen Asylantrag gestellt haben und registriert wurden, sollen konsequenter an EU-Binnengrenzen zurückgewiesen werden. Sie sollen Sozialleistungen nur in dem Staat erhalten, in dem sie registriert wurden, fordert die Unionsfraktion.

Erneut mahnen CDU und CDU zudem die "lageangepasste Einführung" stationärer Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz sowie die Einrichtung spezieller Rückkehrzentren und Transitzonen, in denen an der Landesgrenze für Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive beschleunigte Verfahren durchgeführt werden sollen. Für abgelehnte Asylbewerber, die nicht abgeschoben werden können, und Personen im Asylverfahren soll ein Sozialleistungsniveau unterhalb des Niveaus des Bürgergelds eingeführt werden. Zudem fordert die Union erneut die Einstufung von Algerien, Marokko, Tunesien und Indien als sichere Herkunftsstaaten.

Während sich Bund und Länder bei dem Treffen offenbar annäherten, gilt als ausgeschlossen, dass die Ampelregierung diesen Forderungskatalog erfüllen will. Die Einführung einer Obergrenze lehnen alle drei Koalitionspartner strikt ab. Innenministerin Nancy Faeser (SPD), aber auch führende Innenpolitiker von FDP und Grünen hatten entsprechende Unionspläne stets strikt zurückgewiesen. Die Ausweitung sicherer Herkunftsländer lehnen die Grünen mit Verweis auf die schwierige Menschenrechtslage in Tunesien ab.

Wichtiger ist, dass sich Scholz und die Länder einigen

Wichtiger als eine Einigung zwischen Ampel und Union ist für eine Lösung in der Migrationsdebatte allerdings ohnehin, dass sich Scholz und die Länder auf eine gemeinsame Linie einigen. Denn sie sind in vielen Punkten für die praktische Umsetzung der Migrationspolitik zuständig. Scholz hatte aber wegen der politisch sensiblen Migrationsdebatte einen "Deutschland-Pakt" vorgeschlagen, bei dem Bund, Länder, Kommunen und Opposition möglichst an einem Strang ziehen sollten. Der von der Union vorgelegte Katalog soll bei dem Treffen nicht intensiver diskutiert worden sein, heißt es in Regierungskreisen.

Entscheidungen sollen nun bis zum Bund-Länder-Treffen am 6. November vorbereitet werden. Bis dahin werde man noch offene Fragen diskutieren, kündigte Kanzler Scholz an. Dazu zählt vor allem die Frage, ob der Bund Ländern und Kommunen mehr Geld für Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten überweist.