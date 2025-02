Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

Kurz danach macht Friedrich Merz sich lustig über das, was am Freitag im Bundestag passiert ist. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Erfurt spricht der CDU-Chef von einem Erlebnis der besonderen Art: „Ich hatte in meinem Büro nacheinander, miteinander, voreinander, wieder miteinander, alle Fraktionsvorsitzenden der auseinandergebrochenen Ampel. Und als ich die dann alle mal zusammen bei mir hatte, habe ich verstanden, warum diese Ampel auseinandergebrochen ist.“ Gelächter im Saal. „Da war nur Gift.“ Ein normales Gespräch sei nicht möglich gewesen.