13. September 2018, 18:50 Uhr Migration Gefühlte Wahrheit

In ganz Europa schätzen die Bürger die Zahl der Einwanderer aus Nicht-EU-Staaten als zu hoch ein. Besonders krass ist die Abweichung in Italien.

Von Andrea Bachstein

Was gemessen wird, und was gefühlt, liegt oft weit auseinander. Der "Windchill"-Faktor etwa bewirkt, dass Temperatur kälter wahrgenommen wird, als sie das Thermometer zeigt. Wahrnehmung und Fakten können auch bei gesellschaftlichen Fragen auseinanderklaffen, etwa wenn Menschen sich zunehmend unsicher fühlen, obwohl die Kriminalitätsrate sinkt. Am heftigsten prallen derzeit aber in der EU beim Thema Migration Wahrnehmung und Fakten aufeinander. Das italienische Politikforschungsinstitut Carlo Cattaneo hat deshalb einen Realitätscheck gemacht: Als wie hoch schätzen EU-Bürger den Anteil ein, den Migranten aus Nicht-EU-Staaten in ihrem Land stellen?

In jedem Fall als zu hoch, fand der Bologneser Politologe Marco Valbruzzi heraus, der die Studie leitete. Wie stark die geschätzten Zahlen von denen der EU-Statistikbehörde Eurostat abweichen, ist allerdings von Land zu Land sehr unterschiedlich. Am genauesten tippten Kroaten und Schweden, mit lediglich 0,1 und 0,3 Prozent Abweichung. Die Deutschen schätzten den Migrantenanteil um 4,4 Prozent zu hoch ein - immer noch deutlich weniger als die Europäer insgesamt: Um 9,5 Prozent zu hoch lagen die Schätzungen im EU-Schnitt. Sie glaubten, 16,7 Prozent sei der Anteil Migranten von außerhalb der EU. Tatsächlich sind es 7,2 Prozent.

Wer Migranten negativ gegenübersteht, überschätzt deren Zahl besonders stark

In einigen Ländern waren die Unterschiede eklatant: Portugiesen und Spanier gaben mehr als 14 Prozent zu viel an, Griechen, Iren Letten lagen auch weit darüber. Am stärksten lagen die Italiener daneben: Laut Statistik macht der Anteil von Nicht-EU-Einwanderern dort 7 Prozent aus. Die Befragten gingen im Schnitt von 17,4 Prozent mehr aus, also von fast einem Viertel.

Forscher Valbruzzi zeigt, dass die Wahrnehmung eindeutig verknüpft ist mit persönlichen Einstellungen. Wer Migration und religiöse Minderheiten negativ sieht und eher nationalistisch eingestellt ist, der überschätzt auch ihre Zahl.

Für Italien ist Valbruzzi tiefer ins Detail gegangen. Das Land nehme seit Langem politische Entwicklungen vorweg, die sich dann in anderen Ländern abzeichnen, sagt er der SZ. Das Ende der großen Volksparteien, das Misstrauen gegen den Staat, der Erfolg von Populisten. Dass nun gleich zwei populistischen Parteien die Regierung stellen, habe auch viel zu tun damit, wie Italiener die Migration wahrnehmen.

Befragte, die sich politisch eher Mitte-rechts oder rechts definieren, schätzen den Anteil von Migranten höher ein als der Durchschnitt, auf 24,2 und 32,4 Prozent. Aber auch eher Linksstehende gingen von zu hohen Zahlen aus. Was Ursache und Wirkung sei, lasse sich nicht sagen, sagt Valbruzzi: Wird jemand rechts, weil er von zu vielen Migranten ausgeht - oder geht er von zu vielen aus, weil er schon rechts ist? Weitere Resultate lassen sich so zusammenfassen: Im Süden Italiens, wo es weniger Migranten gibt als im Norden, wurde ihr Anteil aber höher eingeschätzt. In den einst "roten" Regionen in der Mitte des Landes, die traditionell links wählten, aber wo nun die rechte Lega stark zulegte, war die Fehleinschätzung am höchsten. Bildung spielt eine Rolle: Befragte mit einem geringeren Schulabschluss gingen von mehr Migranten aus als Akademiker.

Auch in der Einschätzung der Folgen von Migration weicht Italien vom EU-Schnitt ab. Da glauben 57 Prozent, dass Migranten die Kriminalität ansteigen ließen, in Italien sind es 74 Prozent. 58 Prozent der Italiener denken, dass Migranten ihnen Jobs wegnähmen, im EU-Schnitt 41 Prozent. Wer die Zahl der Migranten überschätzt, sieht auch mehr negative Folgen.

Marco Valbruzzi sagt, eine Ursache all dessen sei, dass die Politik das Problem der Migration nicht ausreichend behandelt habe, weder praktisch, noch in der Kommunikation. Die Zivilgesellschaft ihrerseits wolle zu wenig wissen, was mit einer "starken Dosis an Vorurteilen" zu tun haben mag. Ängste spielten bei der Wahrnehmung eine starke Rolle. Im Süden Italiens ist die Sorge vor Konkurrenz um Jobs durch Migranten größer, weil die Wirtschaftslage schlechter ist. Allgemein seien viele verunsichert durch Globalisierung, Angst vor kultureller Veränderung. Solche Faktoren weckten ein größeres Schutzbedürfnis, den Wunsch sich abzuschotten vor der Welt - und vor Fremden. "Faktenferne", wie der Politologe es nennt, könne entscheidend die Politik bestimmen. In Italien kann man das schon besichtigen, und ganz Europa spürt es.