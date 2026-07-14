Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände sehen nach Deutschland geflüchtete Kinder als massiv benachteiligt an. Der Paritätische Gesamtverband und die Kinderrechtsorganisation Save the Children verwiesen zur Begründung auf eine bundesweite Befragung unter Mitarbeitenden von Beratungsstellen, Kitas und Unterkünften mit Geflüchteten. Neugeborene ohne medizinische Versorgung, Kinder ohne Zugang zu Freizeitangeboten oder Schwangere ohne gesundes Essen seien demnach für viele geflüchtete Familien Realität.

Laut Befragung sehen 87 Prozent der Fachkräfte die Teilhabe der Kinder als eingeschränkt an. 74 Prozent halten die Gesundheitsversorgung für unzureichend. Über 70 Prozent sagten, eine gesunde Ernährung sei nicht möglich. Auch die Bezahlkarte erweise sich als nicht alltagstauglich und stigmatisierend. Besonders benachteiligt seien Neugeborene, Kinder mit Behinderungen, psychischen oder chronischen Erkrankungen.