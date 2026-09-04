Die europäische Grenzschutzagentur Frontex unterstützt künftig die Seenotrettung von Migranten im Ärmelkanal und in der Nordsee mit eigenen Schiffen. Dies teilten die zuständigen Behörden am Freitag mit. Demnach sollen von September bis Oktober zwei spanische Schiffe und anschließend bis Januar ein litauisches Schiff die französischen Patrouillen verstärken. Die Entscheidung folgt auf ein Treffen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dem britischen Premierminister Andy Burnham in London, bei dem auch über Migrationsfragen beraten wurde.

Frontex wolle mit dem Einsatz die französischen Kapazitäten bei Such- und Rettungseinsätzen vorübergehend ergänzen, hieß es in einer Erklärung der französischen Meerespräfektur für den Ärmelkanal und die Nordsee.

Der Ärmelkanal gehört zu den am stärksten befahrenen Schifffahrtsstraßen. Wegen der starken Strömung ist die Überquerung von Frankreich nach Großbritannien in oft überladenen Schlauchbooten hochgefährlich. Immer wieder kommen dabei Menschen ums Leben. Im August musste die französische Küstenwache 157 Menschen von einem brennenden Boot retten.

Großbritannien hatte im April vereinbart, Frankreich im Rahmen eines dreijährigen Grenzsicherungsabkommens bis zu 780 Millionen Euro (660 Millionen Pfund) zu zahlen, um illegale Überfahrten zu verhindern. Ein Teil des Geldes ist an Erfolge gekoppelt. Im vergangenen Jahr hatten sich beide Länder zudem auf ein Pilotprojekt geeinigt. Demnach nimmt Frankreich Migranten ohne Papiere zurück, die mit kleinen Booten in Großbritannien ankommen. Im Gegenzug nimmt Großbritannien die gleiche Anzahl von Asylsuchenden mit familiären Bindungen auf.