Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat weitere Abschiebungen von in Deutschland straffällig gewordenen Migranten nach Afghanistan angekündigt. Die Bundesregierung habe es im Gegensatz zu anderen EU-Staaten geschafft, erstmals wieder in das von den radikal-islamischen Taliban regierte Land abzuschieben, sagte Faeser am Mittwoch in einer Fragestunde im Bundestag. „Wir sind an weiteren dran“, erklärte die SPD-Politikerin: „Es wird weitere Abschiebungen nach Afghanistan geben.“ Zudem prüfe die Bundesregierung auch Abschiebungen nach Syrien. Erstmals seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 waren Ende August 28 Straftäter nach Afghanistan abgeschoben worden.