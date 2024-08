Illegale Migration:Faeser will Grenzkontrollen verlängern

Von Markus Balser, Rostock

Im Kampf gegen Schleuser und illegale Migration will Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Grenzkontrollen zu Ländern wie Polen verlängern. Sie sollten ursprünglich im Dezember dieses Jahres auslaufen. Die Grenzkontrollen würden so lange weiter angeordnet, bis Zahlen der illegalen Migration signifikant nach unten gingen, kündigte die SPD-Politikerin am Montag bei einem Auftritt mit Bundespolizeipräsident Dieter Romann in Rostock an. Zwar sinken die Zahlen der illegalen Migration wieder, sie sind aber noch höher als in vielen anderen Jahren. „Ich bin nicht bereit, diese Zahlen hinzunehmen“, sagte Faeser.