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Rechtsextreme im EU-ParlamentSie jubeln, als wäre es Fußball

Lesezeit: 1 Min.

Die rechten Fraktionen im Europaparlament.
Die rechten Fraktionen im Europaparlament. Christian Creutz/Europäische Union
  • Das Europaparlament stimmte am Mittwochmittag für eine neue Rückführungsverordnung, die Abschiebungen von Migranten in Lager außerhalb der EU ermöglichen soll.
  • Rechtsradikale Abgeordnete jubelten während der Abstimmung mit Applaus und Faust-Gesten, riefen "Send them back!" und feierten selbst während der nächsten Abstimmung weiter.
  • Videos der jubelnden Rechtsextremen verbreiteten sich schnell auf Social Media und wurden auch von anderen Parteien geteilt, was die Reichweite erhöhte.
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Rechtsradikale Abgeordnete feiern im Europaparlament, dass Migranten künftig auch in Lager außerhalb der EU abgeschoben werden können. Auf Social Media verbreitet sich das Video schnell – wohl ganz im Sinne der Rechten.

Von Joscha F. Westerkamp, Straßburg

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Auf diesen Moment haben sie gewartet: Als das Europaparlament am Mittwochmittag für die neue Rückführungsverordnung stimmte, standen rechtsradikale Abgeordnete auf, klatschten, streckten die Faust in die Höhe, jubelten. „Send them back!“, riefen sie, schickt sie zurück.

Die vom Parlament angenommene Verordnung soll es unter anderem ermöglichen, abgelehnte Migranten in Lager außerhalb Europas abzuschieben, zum Beispiel nach Uganda. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International warnen vor den unmenschlichen Bedingungen, die in solchen sogenannten Return-Hubs herrschen können. In Deutschland ist unter anderem Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) Befürworter dieser neuen Abschiebemöglichkeiten.

Die Mehrheit im Europaparlament bildete die konservative EVP-Fraktion, zu der auch die Abgeordneten von CDU und CSU gehören, zusammen mit einigen liberalen Abgeordneten und den drei rechtsradikalen Fraktionen im Europaparlament. Darunter sind auch die Abgeordneten der AfD. Vor allem die EVP bildete schon häufiger Mehrheiten mit den rechtsradikalen Fraktionen. Die Brandmauer spielt im EU-Parlament weit weniger eine Rolle als im Bundestag.

Im Fall der verschärften Migrationsregeln schien die gemeinsame Abstimmung aber ganz besonders im Interesse der Rechten zu sein: Sie jubelten selbst dann noch, als schon die nächste Abstimmung lief. Anstelle eines Ordnungsrufes ging der zuständige sozialdemokratische Vizepräsident Javier López schnell zum nächsten Tagesordnungspunkt über.

Videos von der augenscheinlich inszenierten Aktion verbreiteten sich rasch auf Social Media. Von einer „historischen Abstimmung“ ist bei einem Account der Identitären Bewegung die Rede, er hat 30 000 Follower. Aber auch Abgeordnete anderer Parteien verbreiteten die Clips. Delara Burkhardt von der SPD etwa, versehen mit dem Kommentar: „Der für mich dunkelste Moment im EU-Parlament.“ Rechtsextreme feierten, „dass Kinder inhaftiert und abgeschoben werden dürfen“, schrieb Burkhardt. Viele ihrer Parteigenossen teilten das Video weiter.

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