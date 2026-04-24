Die von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Albanien geplanten Lager für Asylbewerber sind aus Sicht des Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) zulässig. Das Abkommen zur Auslagerung von Asylverfahren sei grundsätzlich mit

EU-Recht vereinbar, sagte Nicholas Emiliou am Donnerstag. Voraussetzung sei jedoch, dass die individuellen Rechte und ⁠Garantien der Migranten im Rahmen des europäischen Asylsystems gewahrt blieben. Sein Gutachten ist für die EuGH-Richter nicht bindend, sie folgen ihm in der Praxis jedoch häufig. Ein Termin ‌für das Urteil steht noch nicht fest. Meloni ‌schrieb auf X, die Nachricht bestätige die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges. Zugleich zeige sich, wie viel die zwei verlorenen Jahre durch „erzwungene und unbegründete juristische Auslegungen“ gekostet hätten. Meloni hatte das Programm als Eckpfeiler ihrer restriktiven Einwanderungspolitik präsentiert. Mehrere andere europäische Länder prüfen das Modell derzeit und ‌verfolgen das juristische Verfahren genau. Italien hatte das Abkommen mit Albanien 2023 unterzeichnet. Es ist das ‌erste seiner Art ‌zwischen einem EU-Mitgliedsstaat und einem Drittland. Das Projekt geriet

kurz nach dem Start ins Stocken, da italienische Gerichte die Rückholung von nach Albanien gebrachten Migranten nach Italien anordneten. Sie äußerten Bedenken ‌hinsichtlich der Vereinbarkeit mit EU-Recht. Nach weiteren juristischen Niederlagen 2025 wandten sich die italienischen Behörden an das oberste Berufungsgericht des Landes, das dem EuGH rechtliche Fragen vorlegte.