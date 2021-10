Polen, Österreich und zehn weitere EU-Staaten fordern mehr "physische Barrieren" an der EU-Außengrenze gegen unerwünschte Migration. Das Recht müsse so geändert werden, dass "Versuche der Instrumentalisierung illegaler Migration mit politischen Zielen" angemessen adressiert werden könnten, heißt es in einem Brief von zwölf Innenministern an die EU-Kommission. "Physische Barrieren scheinen eine effektive Grenzschutzmaßnahme zu sein, die den Interessen der gesamten EU dient." Die Länder fordern, dass diese "zusätzlich und angemessen aus dem EU-Budget" finanziert werden sollten. Deutschland und Frankreich, in denen die Vielzahl der Asylanträge gestellt wird, haben den Brief nicht unterschrieben. Am Donnerstag hatten der Spiegel und andere Medien erneut über illegale Zurückweisung von Migranten an den EU-Außengrenzen berichtet.