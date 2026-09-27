Deutschland steht im Kampf gegen irreguläre Migration nicht mehr abseits, Deutschland geht in Europa voran – das ist die Botschaft, die Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verbreiten will. So gesehen mag er es als Erfolg werten, dass am Samstag 17 weitere für Migrationsfragen zuständige Ministerinnen und Minister dem Ruf zu seinem zweiten Europäischen Migrationsgipfel samt Oktoberfestbesuch nach München folgten. Sogar die britische Labour-Ministerin Shabana Mahmood war gekommen. Aber bezeichnend für das Treffen war eine Person, die fehlte: Fernando Grande-Marlaska, der spanische Minister.