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MigrationDie EU zieht Konsequenzen aus den Bildern von Ceuta

Lesezeit: 3 Min.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU, vorne) stellt sich auf zum Gruppenfoto mit seinen Amtskollegen und anderen Teilnehmenden des Europäischen Migrationsgipfels in München.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU, vorne) stellt sich auf zum Gruppenfoto mit seinen Amtskollegen und anderen Teilnehmenden des Europäischen Migrationsgipfels in München.
Chris Emil Janßen/IMAGO

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt fordert beim Europäischen Migrationsgipfel in München härtere Regeln für Krisen und mehr Aufgaben für Frontex. Bei dem Treffen fehlt eine entscheidende Person.

Von Josef Kelnberger, München

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Deutschland steht im Kampf gegen irreguläre Migration nicht mehr abseits, Deutschland geht in Europa voran – das ist die Botschaft, die Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verbreiten will. So gesehen mag er es als Erfolg werten, dass am Samstag 17 weitere für Migrationsfragen zuständige Ministerinnen und Minister dem Ruf zu seinem zweiten Europäischen Migrationsgipfel samt Oktoberfestbesuch nach München folgten. Sogar die britische Labour-Ministerin Shabana Mahmood war gekommen. Aber bezeichnend für das Treffen war eine Person, die fehlte: Fernando Grande-Marlaska, der spanische Minister.

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