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MigrationEU ebnet Weg für Abschiebezentren

Die EU ebnet den Weg für Rückkehrzentren in Drittstaaten und weitere Verschärfungen von Asylregeln. Das teilten Vertreter des Europäischen Parlaments nach Verhandlungen mit Vertretern der Mitgliedstaaten mit. „Alle noch offenen politischen Fragen wurden ausführlich erörtert und vorläufig vereinbart“ – mit Ausnahme der Frage nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, hieß es. Verhandlungskreisen zufolge wollten Länder für die Umsetzung einiger Regelungen mehr Zeit. Sie forderten ursprünglich, dass die meisten Regelungen nach zwei Jahren in Kraft treten – mit Ausnahme derjenigen zu den Rückkehrzentren. Vonseiten des Parlaments möchte man eine sofortige Umsetzung. In die Rückkehrzentren außerhalb der EU sollen abgelehnte Asylbewerber kommen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können. Unbegleitete Minderjährige sollen nicht abgeschoben werden. Für Familien mit Kindern gibt es die Möglichkeit dagegen schon.

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