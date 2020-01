Erfurt (dpa/th) – Geflüchtete, die einmal in Thüringen angekommen sind, bleiben oft im Freistaat. Das geht aus Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor. Zwar sind in den vergangenen Jahren viele Flüchtlinge von Thüringen aus immer wieder auch in andere deutsche Bundesländer umgezogen. Doch laut Landesamt wandert keinesfalls die Mehrheit dieser Menschen von Thüringen aus in andere Regionen Deutschlands weiter.

So kamen etwa 2018 mehr als 4800 Menschen aus Ländern wie Afghanistan, Syrien, Irak, Iran, Nigeria oder Pakistan in den Freistaat. Zeitgleich zogen etwa 1700 Flüchtlinge von Thüringen in ein westdeutsches, etwa 250 in ein anderes ostdeutsches Bundesland.

In den beiden Jahren zuvor war die Lage ähnlich: So kamen 2017 mehr als 6200 Menschen aus den Hauptherkunftsländern von Geflüchteten nach Thüringen. Etwa 250 Flüchtlinge zogen damals in ein anderes ostdeutsches, etwa 1400 in ein westdeutsches Bundesland. Im Jahr zuvor waren etwa 600 Flüchtlinge in andere Bundesländer im Osten und 4000 Flüchtlinge in andere im Westen gezogen. In Thüringen neu aus dem Ausland angekommen waren damals fast 9300 Flüchtlinge.

Aus Sicht der Thüringer Migrationsbeauftragten Mirjam Kruppa ist dafür auch die geltende Gesetzeslage verantwortlich. Diese erschwere es Flüchtlingen, sich einen Wohnsitz außerhalb Thüringens zu suchen, wenn sie einmal im Freistaat gemeldet sind. Im Jahr 2016 war die sogenannte Wohnsitzauflage verschärft worden.

Doch auch unabhängig davon sei es für einen Großteil der Flüchtlinge schwierig, aus Thüringen fortzuziehen, sagte Kruppa der Deutschen Presse-Agentur. "Alle Geflüchteten, die nicht als Asylberechtigte oder Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt sind oder denen kein subsidiärer Schutz zugesprochen wurde, obliegen und oblagen auch schon vor 2016 einer Wohnsitzauflage." Das betreffe beispielsweise diejenigen, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen sei, die eine Duldung hätten oder die auf der Grundlage eines Abschiebeverbotes in Deutschland bleiben dürften.

Vor allem aber biete Thüringen Flüchtlingen inzwischen Möglichkeiten zur Integration in die Gesellschaft, die in anderen Bundesländern oft noch fehlten, erklärte Kruppa. So sei der Wohnungsmarkt in Thüringen noch vergleichsweise entspannt, die Chancen auf einen Job und einen Kindergartenplatz seien gut.

Vor Kurzem hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auf seiner Website erneut betont, wie wichtig Zuwanderung etwa für den Thüringer Arbeitsmarkt sei. "Es geht um weit mehr, als nur um die Frage, ob wir auch in Zukunft eine überschaubare Anzahl von Flüchtlingen aus humanitären Gründen aufnehmen können und ihnen auf dem Weg in ein normales Leben bei uns begleiten können", schrieb Ramelow. In Anbetracht einer erwarteten enormen Verrentungswelle von Beschäftigten, spielte Zuwanderung eine entscheidende Rolle, um den Stellenbedarf in Zukunft zu decken.

Aus den Daten der Statistiker geht hervor, dass Flüchtlinge Thüringen vor allem in Richtung Nordrhein-Westfalen verlassen. In das Bundesland zogen 2018 etwa 600 Flüchtlinge von Thüringen aus - bei insgesamt etwa 1700 Fortzügen Geflüchteter aus dem Freistaat in westdeutsche Bundesländer. Im Jahr zuvor waren es fast 500 der etwa 1400 Fortzüge gewesen.

Aber es kommen auch immer wieder Flüchtlinge aus Nordrhein-Westfalen wie auch aus anderen Bundesländern nach Thüringen. So zogen 2018 fast 200 Geflüchtete von Nordrhein-Westfalen aus nach Thüringen. In den Jahren 2016 und 2017 waren es jeweils fast 300 Menschen gewesen. Andere Bundesländer, aus denen jeweils relativ viele Flüchtlinge sowohl nach Thüringen kamen als auch dorthin gezogen sind, waren 2018 Bayern, Hessen und Niedersachsen.

Eine Folge davon, dass viele Flüchtlinge in Thüringen bleiben, ist etwa die steigende Zahl von Syrern, Afghanen und Irakern. So lebten nach Angaben des Landesamtes 2014 etwa 2700 Syrer in Thüringen. Ihre Zahl ist seitdem auf etwa 17 100 im Jahr 2018 gestiegen. Die Zahl der Afghanen stieg im gleichen Zeitraum von etwa 1200 auf etwa 7400, die der Iraker von etwa 800 auf etwa 4600.