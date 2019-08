Erfurt (dpa/th) - Weil sie mit ihrer Familie abgeschoben werden sollte, hat eine Frau in Erfurt damit gedroht, sich mit ihren beiden Kindern aus dem Fenster zu stürzen. Die Familie aus dem Irak sollte am Mittwoch in Erfurt abgeschoben werden, wie die Polizei mitteilte. Weil auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, forderten die Beamten einen Schlüsseldienst an, um in die Wohnung zu kommen.