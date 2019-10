Erfurt (dpa/th) - Mediziner, Lehrer und mehr: 493 ausländische Berufszeugnisse haben Thüringer Behörden im vergangenen Jahr anerkannt. Ein Jahr zuvor waren 359 Berufsqualifikationsnachweise als ganz oder zumindest in Teilen deutschen Ausbildungsabschlüssen als gleichwertig bewertet worden. Allerdings stieg auch die Zahl der Prüfungsverfahren von 495 auf 653, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. In 83 Fällen erkannten die zuständigen Behörden die Nachweise nicht an.

Nach wie vor beantragten (405) vor allem Ausländer mit Qualifikationen in medizinischen Gesundheitsberufen die Anerkennung ihrer Nachweise. In 96 Fällen sei es um die Anerkennung von Zeugnissen aus dem Bereich lehrende und ausbildende Berufe gegangen.

Bei 182 der Anerkennungsverfahren sei es um Abschlüsse aus anderen Ländern der Europäischen Union (EU) gegangen, in 223 Fällen um solche aus dem übrigen europäischen Ausland. Unter den insgesamt 248 Verfahren, bei denen es um Abschlüsse aus dem außereuropäischen Ausland ging, waren allein 200 für in Asien ausgestellte Nachweise-.

Auch wenn Ausländer bereits in einem Beruf gearbeitet haben und entsprechende Zeugnisse vorweisen können, bedeutet das nicht, dass sie in Deutschland gleich wieder den Beruf ausüben dürfen. Sie müssen daher Anträge auf Anerkennung stellen.