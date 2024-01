Einwanderer sollen zügiger Deutsche werden können, zugleich will die Ampel abgelehnte Asylbewerber rasch außer Landes bringen. Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Bundestagsbeschlüssen beim Thema Migration.

Von Markus Balser und Constanze von Bullion, Berlin

Mehr als zwölf Millionen Menschen, die in der Bundesrepublik leben, haben keinen deutschen Pass - und das, obwohl fast die Hälfte von ihnen mehr als zehn Jahre im Land wohnt. Um mehr Eingewanderten das volle Wahlrecht und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, modernisiert die Bundesregierung nun das Staatsangehörigkeitsrecht - nach jahrelangen, vergifteten Debatten. Der Bundestag will die Reform an diesem Freitag beschließen. Sie soll Einbürgerungen beschleunigen und vereinfachen. Schwerer wird es dagegen für abgelehnte Asylbewerber. Das Parlament verschärft auch die Regeln bei Abschiebungen.