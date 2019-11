Dresden (dpa/sn) - In Sachsen sind in diesem Jahr rund 530 Migranten nach einer Rückkehr-Beratung freiwillig ausgereist. Das teilte Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag mit. Die Menschen kehrten vor allem in Länder wie Georgien, Pakistan, Indien und die Balkanstaaten zurück. Insgesamt wurden bis Ende Oktober rund 1450 Beratungen in den Städten und Landkreisen durchgeführt, 2380 Menschen nahmen daran teil. Die Kommunen erhalten für die Beratungen eine Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro vom Land.

"Nicht alle Menschen, die zu uns gekommen sind, werden dauerhaft die Möglichkeit haben, hier zu bleiben", teilte Köpping mit. Darum müssten ihnen Wege aufgezeigt werden, wie sie wieder in ihr Heimatland zurückkehren könnten. Den Angaben zufolge ging die Zahl der freiwilligen Ausreisen in Sachsen zurück, im vergangenen Jahr waren es insgesamt 769 gewesen. Viele Menschen ohne Bleibeperspektive hätten Sachsen ohnehin bereits wieder verlassen, zudem sei die Zahl der Asylbewerber insgesamt gesunken