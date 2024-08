Von Markus Balser, Jan Bielicki, Constanze von Bullion, Wolfgang Janisch, Roland Preuß

Drei Tote und acht Verletzte – zu dem mörderischen Angriff in Solingen am vergangenen Freitag hat sich ein 26-jähriger Syrer bekannt, der mutmaßlich der Terrororganisation IS nahestand und dessen Asylantrag in Deutschland abgelehnt worden war. Schon kurz nach dem Attentat ist deshalb eine Debatte über Verschärfungen in der Migrationspolitik entbrannt. Welche Forderungen sind in der Debatte – und wie realistisch sind sie?